Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Acun Ilıcalı kararı

23 May 2024 16:42 - Güncelleme : 23 May 2024 17:07

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, kongre ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ali Koç, Acun Ilıcalı ile ilgili sürpriz gelişmeyi duyurdu.

''FENERBAHÇE'NİN CAS'TA TEK BİR DAVASI YOK''

Biz bu sene 1.5 milyar TL faiz ödedik. Bankalar Birliği anlaşmasından dolayı tüm yaptığımız gelir %50 azalmasına rağmen gemiyi yürüttük. '6 yıl boşa geçti' söylentilerine ithafen bunları size söylemek istedim. CAS'ta en çok davası olan Suudi Arabistan'dı ama artık değil. CAS'ta en çok davası olan ülke Türkiye. Fenerbahçe'nin çok şükür CAS'ta tek bir davası yok.

''500 BİN FORMA SATIŞI''

Fenerium, Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Fenerium uçuyor. Bu çok büyük bir başarı. 2018'de 25 milyon dolar ciro, 5 milyon dolar kardı. Bugün 52 milyon dolar ciro, 25 milyon dolar kar elde etmiştir. Satış adetlerinde rekor kırıyoruz. Tarihimizde ilk defa 500 bin üzerinde forma satışı yaptık. Bu ivmeyle, rekorları kıra kıra ilerleyeceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Finansal olarak batma noktasından aldığımız kulübü sürdürülebilir hale getirmek için canla başla çalıştık.

Üzülerek anlatıyorum, anlatmak zorundayım. Bunu gelecek günlerde çok daha iyi anlayacaksınız. Kulübümüze çeşitli gelir kaynaklarını sağlarken, transferi harcamadan çıkarıp yatırım kültürü olarak değiştirdik. Transfer zararları kapatıldı. Transferden gelir elde edildi. 5 büyük lige satışlarla Avrupa'nın dikkatini çektik. Bizden gidenler de bizi en iyi şekilde temsil ederler.

''BATMAYA YAKIN GÖSTERİLİYORDUK!''

2018'de UEFA'nın yayınladığı raporda da bu durumu görüyoruz. Bu rapora göre, bütün Avrupa'daki kulüpleri kapsıyor. Bu rapora göre, Avrupa'da batmaya en yakın kulüp olarak Fenerbahçe gösteriliyor. Net borcun, geliri oranında Avrupa'nın en kötü ikinci kulübüydük. Avrupa'da ne kadar kulüp var? Birincil liglerinde aşağı yukarı 700 kulüp var. En kötü ikinci kulüptük net borcun gelire oranında. Toplam yükümlülüklerimiz 612 Milyon euroyu bulmuştu. Bugün ise 29 Şubat rakamlarına göre, toplam yükümlülüklerimiz 307 Milyon euroya indi.

Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olan Ali Koç’un, yönetim kurulu listesi belli oldu.

Acun Ilıcalı, Ali Koç’un listesinde yer alıyor.