Acun Ilıcalı Ali Koç'un teklifini kabul etti!

16 May 2024 22:58 - Güncelleme : 16 May 2024 22:59

Fenerbahçe'de Haziran ayında yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Başkan adaylarından Ali Koç'un, Acun Ilıcalı'ya bir teklif sunduğu bildirildi.

Sports Digitale'in haberine göre; Acun Ilıcalı'nın Ali Koç'un teklifine olumlu cevap verdiği ve yönetim kurulu listesinde yer almayı kabul ettiği belirtildi.

SADETTİN SARAN SEÇİMDEN ÇEKİLDİ

Fenerbahçe'de daha önce başkan adaylığını açıklayan ve resmi prosedürleri sonuçlandıran Sadettin Saran, Ali Koç ile görüşme yaptıktan sonra Koç lehine adaylıktan çekildi.

AVUN ILICALI KİMDİR?

Acun Ilıcalı (doğum Ali Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969), Türk televizyoncu, sunucu, girişimci, uluslararası yapımcı ve iş insanı. Ilıcalı, televizyon kanalları TV8 ve TV8,5'un sahibi, ABD, Meksika, Romanya, Macaristan, Brezilya, Kolombiya ve Yunanistan dâhil dünyadaki pek çok ülkede prodüksiyon şirketleri bulunan, dünyanın önde gelen televizyon kanallarına prodüksiyonlar yapan ve çalıştığı kanallara yayın stratejileri geliştiren Acun Medya Grubu'nun kurucusu ve yönetim kurulu başkanı.

Ayrıca, spor ve realitenin bir arada olduğu yarışma programı Exathlon'un format sahibidir. Hollanda kulübü Fortuna Sittard'ın sahibidir. 2021 yılında internet platformu olan Exxen'ni kurmuştur.

Acun Medya bünyesindeki Exxen, açıldığı ilk üç günde 500 bin aboneyi geçmiştir. Ilıcalı'nın spor muhabirliğinden, medya patronluğuna kadar uzanan yaşam hikâyesi hakkında kitap basılmış, belgeseller çekilmiş ve programlar yapılmıştır. Bugüne kadar birçok farklı kategoride 1000'den fazla ödüle layık görülmüş ve yapılan anketler sonucunda son 15 yıldır pek çok kez Türkiye'nin en güvenilir ilk üç ismi arasında yer almıştır. 2018 yılında haftalık eğlence ve ticaret dergisi Variety'nin seçtiği medya ve eğlence sektöründe dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına girmiştir.

Acun Ilıcalı'nın medya sektörüne ek olarak; sağlık, kozmetik, dijital platformlar ve e-ticaret gibi sektörlerde de global çapta yatırımları bulunmaktadır. Ilıcalı, destek olduğu sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra kendi gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de gündemde yer almıştır.