Acun Ilıcalı, Panathinaikos'a sponsoru Türkiye'den yapacak

22 May 2024 11:31 - Güncelleme : 22 May 2024 11:31

Acun Ilıcalı'nın büyük bir Türk şirketinin Panathinaikos FC'ye sponsor olarak katılması için aracılık yaptığı iddia edildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Acun Ilıcalı, kulüp başkanı Yannis Alafouzos ile mükemmel ilişkiler sürdürüyor. Fatih Terim'in takımın başına geçmesi için arabuluculuk da yapan Ilıcalı'nın kulübün hisselerinin yüzde 40'ını alma teklifiyle ilgili iddialar güçleniyor.

BÜYÜK SPONSORLUK ANLAŞMASI

Haberde, Acun'un Panathinaikos'un büyük bir sponsorluk anlaşması yapması için aracılık yaptığına da işaret edildi.

Haberde şirket adı yer almazken sadece "Euroleague'in sponsoru Türk Hava Yolları ise başka bir yere yatırım yapmak istiyor gibi görünüyor" yorumu yapıldı.