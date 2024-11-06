PSG-Atletico Madrid maçının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

06 Kasım 2024 10:40 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 11:03

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün PSG ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından PSG Atletico Madrid maçının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Karşılaşma bugün saat 23.00'da oynanacak.

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maçlar kaldığı yerden devam ediyor. Dördüncü haftanın son karşılaşmaları kapsamında PSG ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından PSG-Atletico Madrid maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. PSG-ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü hafta maçları kapsamında oynanacak olan PSG-Atletico Madrid karşılaşması bugün (6 Kasım 2024 Çarşamba) saat 23.00'da tabii Spor 2 ekranlarından yayınlanacak. Devler Ligi'nde iyi bir başlangıç yapan PSG, ikinci ve üçüncü hafta maçlarında istediği sonucu elde edemedi. Birer galibiyet, mağlubiyet ve beraberliği bulunan PSG, 4 puan ile 23. sırada yer alıyor. Atletico Madrid ise 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ile 28. sırada yer alıyor. PSG deplasmanından 3 puanı almayı hedefleyen İspanyol takım kötü gidişatı düzeltmeyi planlıyor. PSG-ALETİCO MADRİD HANGİ KANALDA? Pard des Princes stadyumunda oynanacak olan PSG-Atletico Madrid karşılaşması tabii Spor 2 ekranlarından yayınlanacak. PSG-ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11 Atletico Madrid: Oblak; Molina, Witsel, Gimenez, Reinildo; De Paul, Koke, Barrios, Lino; Alvarez, Griezmann. PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Dembele, Asensio, Barcola İlgili Haberler Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e 3 dev talip! İspanyol basını duyurdu: Kerem Aktürkoğlu'na dev kanca Karim Benzema yıldız golcü Kylian Mbappe'ye tavsiye verdi! 'Burası PSG değil'