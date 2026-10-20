PSG Barcelona maçı hangi kanalda? Şifresiz veren yabancı kanal açıklandı

PSG Barcelona maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Fransa'nın başkenti Paris'te oynanacak karşılaşmada iki takım da ilk iki haftada topladığı altışar puanla mücadele edecek. PSG, Slovan Bratislava ve Manchester City karşısında aldığı galibiyetlerle hücumdaki etkisini gösterirken Barcelona da Feyenoord ve Galatasaray maçlarını kazanarak yoluna kayıpsız devam etti. İki ekibin de averajının +7 olması, karşılaşma öncesindeki puan tablosunda rekabeti daha da belirgin hale getiriyor. PSG Barcelona maçını hangi kanal veriyor? İşte PSG Barcelona canlı maç yayın detayları…

PSG BARCELONA MAÇI BU AKŞAM OYNANACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-27 sezonu lig aşamasının üçüncü haftasında Paris Saint-Germain ile Barcelona, bu akşam Fransa'da karşılaşacak. Parc des Princes Stadı'nda oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Yaklaşık 48 bin seyirci kapasitesine sahip statta oynanacak karşılaşmada İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. Robert Jones dördüncü hakem olarak görev yaparken VAR koltuğunda Marco Di Bello bulunacak.

İki takım da Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk iki karşılaşmayı kazanarak üçüncü haftaya altışar puanla geldi. PSG, ilk maçında Slovan Bratislava'yı 6-1 mağlup etti, ardından Manchester City deplasmanından 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Fransız ekibi bu iki maçta rakip fileleri 10 kez havalandırırken kalesinde üç gol gördü. Barcelona ise Feyenoord karşısında 5-1, Galatasaray deplasmanında 4-1 kazandı. İspanyol temsilcisi iki maç sonunda dokuz gol atıp iki gol yedi.

Karşılaşma öncesinde iki takımın da form grafiği dikkat çekiyor. Barcelona, tüm kulvarlarda oynadığı 11 maçın tamamını kazanırken La Liga'da ilk dokuz karşılaşmasını da galibiyetle tamamladı ve kulüp rekoruna ortak oldu. PSG ise son altı maçını kazanarak yoluna devam ediyor. Teknik direktörler Luis Enrique ve Hansi Flick'in takımları, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı başlangıçlarını sürdürmek için sahaya çıkacak.

PSG - BARSELONA PUAN DURUMLARI

PSG ve Barcelona, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk iki haftasında 6’şar puan topladı. İki ekibin de averajı +7 olarak kayıtlara geçti. PSG, Slovan Bratislava karşısında aldığı 6-1'lik galibiyetin ardından Manchester City'yi deplasmanda 4-2 yenerek toplam 10 gole ulaştı. Fransız temsilcisi bu karşılaşmalarda üç gol yedi. Barcelona ise Feyenoord'u 5-1, Galatasaray'ı deplasmanda 4-1 mağlup ederek dokuz gol kaydetti ve kalesinde yalnızca iki gol gördü.

İlk iki haftadaki sonuçlar, iki takımın da hücumda etkili bir başlangıç yaptığını ortaya koyan sayısal veriler sunuyor. PSG'nin 10 golüne karşılık Barcelona'nın dokuz golü bulunurken her iki ekip de rakiplerine karşı yedi gollük averaj elde etti. Üçüncü hafta mücadelesi öncesinde iki takımın puanları eşit durumda. Parc des Princes'te oynanacak karşılaşma, lig aşamasındaki sıralama bakımından iki ekibin mücadelesine sahne olacak.

Barcelona'nın lig aşamasındaki performansının yanı sıra diğer organizasyonlardaki galibiyet serisi de takımın son haftalardaki sonuçları arasında yer alıyor. İspanyol ekibi bütün kulvarlarda 11 maçını kazanırken PSG son altı maçını galibiyetle tamamladı.

PSG BARCELONA HANGİ KANAL?

PSG Barcelona maçı, Türkiye'de tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de mücadeleyi takip edebilecek. Yayın için abonelik gerekiyor. Karşılaşmanın Türkiye'de şifresiz bir televizyon yayını bulunmuyor.

İzleyiciler, tabii platformunun internet sitesi veya uygulaması üzerinden yayına erişebilecek. Maçın Türkiye saatiyle 22.00'de başlaması planlanıyor. Fransa'nın başkenti Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda oynanacak karşılaşmada PSG ile Barcelona, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki üçüncü maçlarına çıkacak.

PSG BARCELONA MAÇI ŞİFRELİ Mİ? ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

PSG Barcelona karşılaşmasının Türkiye'deki yayınında abonelik şartı bulunuyor ve şifresiz televizyon yayını yer almıyor. Mücadele tabii Spor üzerinden canlı yayınlanırken dijital izleme seçeneği olarak tabii uygulaması ve internet sitesi kullanılabilecek. Karşılaşmayı Türkiye dışındaki yayıncılar üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler için ise farklı ülkelerde çeşitli platformlar ve kanallar listeleniyor. Ancak bu yayınların şifresiz olup olmadığı, ilgili yayıncının abonelik ve erişim koşullarına göre değişebiliyor.

PSG Barcelona maçını şifresiz veren yabancı kanallar: