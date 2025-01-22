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PSG-Manchester City maçı hangi kanalda? Devler Ligi'nin kritik karşılaşmasının muhtemel 11'leri belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
22 Ocak 2025 16:20 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 16:20
PSG-Manchester City maçı hangi kanalda? Devler Ligi&#039;nin kritik karşılaşmasının muhtemel 11&#039;leri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası kapsamında PSG ile Manchester City karşı karşıya gelecek. İki takım için de bu sezon Devler Ligi'nde tehlike çanları çalıyor. Play-off için iki takımın da galibiyet ile sahadan ayrılması gerekiyor. Kritik karşılaşmanın muhtemel 11'leri belli oldu.

Manchester City bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmanın yalnızca 2 tanesinde galibiyet aldı. Kalan karşılaşmalarda 2 beraberlik ve mağlubiyet alan İngiliz ekibi 8 puan ile 24. sırada yer alıyor.

PSG'de de işler istenildiği gibi ilerlemiyor. Devler Ligi'nde bu sezon 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Fransız ekibi 7 puan ile 26. sırada bulunuyor.

Kritik karşılaşmada iki takım için de puan kaybı durumunda play-off ümitleri tükenebilir.

PSG-Manchester City maçı hangi kanalda? Devler Ligi'nin kritik karşılaşmasının muhtemel 11'leri belli oldu - 1. Resim

PSG-MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi​'nin 7. maçları kapsamında oynanacak PSG-Manchester City maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Vatandaşlar ücretsiz bir şekilde karşılaşmayı izleyebilecekler.

PSG-MANCHESTER CİTY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak olan PSG-Manchester City karşılaşması bugün (22 Ocak 2025 Çarşamba) saat 22.00'da başlayacak.

Karşılaşmada hangi takım 3 puanı alırsa play-off yolunda büyük bir avantaj elde etmiş olacak. Puan kaybı yaşayan takım ise play-off durumu oldukça zora sokacak.

PSG-Manchester City maçı hangi kanalda? Devler Ligi'nin kritik karşılaşmasının muhtemel 11'leri belli oldu - 2. Resim

PSG-MANCHESTER CİTY MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

PSG'de hiç sakat oyuncu bulunmazken, Manchester​ City'de 5 futbolcu forma giyemeyecek.

Oscar Bobb, Rodri, John Stones, Nathan Ake ve Claudio Echeverri sakatlıkları nedeniyle Şampiyonlar Ligi maçında oynamayacaklar.

Karşılaşmanın muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

PSG: Donnarumma; Hakimi, Pacho, Hernandez, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembele, Doue, Barcola

Manchester City: Ederson; Lewis, Ruben Dias, Akanji, Gvardiol; Bernardo Silva, Kovacic, De Bruyne; Foden, Haaland, Savinho

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Kaynak: TGRT HABER
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