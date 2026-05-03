Toplum içinde manipülasyon yetenekleriyle kolayca gizlenebilen psikopatlar, genellikle dikkatlerden kaçmayı başarıyor. Ancak alanında önde gelen bir psikolog, bu kişilik bozukluğuna dair ipuçlarının oldukça basit bir beden hareketinde saklı olabileceğini belirtiyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Psikopatları ele veren o gizli duruş pozisyonu belli oldu: Beden dili yalan söylemiyor Psikopatların manipülatif doğasını gizleyebildiği ancak basit bir beden hareketinin bu kişilik bozukluğuna dair ipuçları verebileceği belirtiliyor. Geniş ve açık duruşlar sergileyen kişilerin başkalarını sömürme eğiliminde olduğu araştırmalarla gösteriliyor. Abartılı beden pozisyonları psikopati, manipülatiflik ve rekabetçilik ile ilişkilendiriliyor. Dik bir pozisyonda duran bireylerin psikopatik eğilimlerle bağlantılı kişilik özelliklerinde daha yüksek puanlar aldığı tespit edildi. Araştırmacılar, bahsedilen duruş modellerinin zaman içinde tutarlılık gösterdiğini ve davranışların rastgele olmadığını saptadı. Profesör Susan Krauss Whitbourne'a göre, açık, dik ve genişletilmiş bir duruş, karşınızdaki kişinin size hükmetme niyetinde olduğunu gösteren önemli işaretler arasında yer alıyor.

Massachusetts Amherst Üniversitesi Psikolojik ve Beyin Bilimleri Emeritus Profesörü Susan Krauss Whitbourne, geniş ve açık duruşlar sergileyen kişilerin başkalarını sömürme eğiliminde olduğunu gösteren araştırmalara dikkat çekti. Abartılı beden pozisyonları; psikopati, manipülatiflik ve rekabetçilik gibi özelliklerle doğrudan ilişkilendiriliyor.

BEDEN DİLİ KİŞİLİK HAKKINDA İPUÇLARI VERİYOR

Psychology Today dergisinde yayınlanan rapora göre, Kanada'da yer alan McGill Üniversitesi araştırmacıları, belirli duruşlar ile psikopatik eğilimler arasındaki bağlantıları inceleyen beş farklı çalışma yürüttü. Toplam 608 genç yetişkinin katıldığı araştırmalarda, dik bir pozisyonda duran bireylerin psikopatik eğilimlerle bağlantılı kişilik özelliklerinde daha yüksek puanlar aldığı tespit edildi.

Araştırmacılar, bahsedilen duruş modellerinin zaman içinde tutarlılık gösterdiğini ve davranışların rastgele olmadığını saptadı.

Profesör Whitbourne, yumrukları havaya kaldırmak, gövdeyi geriye doğru çekmek ve belin alt kısmını veya sırtı kavisli hale getirmek gibi hareketlerin dikkat çekici olduğunu vurguladı. Uzman isme göre, açık, dik ve genişletilmiş bir duruş, karşınızdaki kişinin size hükmetme niyetinde olduğunu gösteren en önemli işaretler arasında yer alıyor. Boyun eğmeye hazır bir kişinin ise genellikle omuzlarını düşürerek daha kapalı bir beden dili sergilediği ifade ediliyor.