PTT 10 bin personel alımı 2024 hakkında henüz bir duyuru paylaşılmadı

29 Temmuz 2024 09:50 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 10:04

Adayların gerekli şartları sağlaması halinde kurumun gerçekleştireceği sınav veya mülakat sonucunda işe alımların gerçekleştiği PTT'de bu yıl alım olacak mı merak konusu olurken 2024 PTT 10 bin personel alımı iddiaları ortaya atıldı.

PTT 10 BİN PERSONEL ALIMI OLACAK MI?

Sosyal medyada yer alan PTT 10 bin personel alımı haberlerinin ardından PTT resmi internet sitesinde yer alan duyurular kontrol edilirken şu an için herhangi bir personel alımı duyurusu bulunmuyor.

Personel alımına başvuru yapmak isteyenler heyecanla şartları araştırırken PTT sitesinde duyuru yer almadı.

Resmi sitede yapılan kontrol sonucunda 10 bin personel alımı duyurusu olmazken işe alım iddialarının doğruluğu kesinleşmedi.

PTT BU YIL 2024 PERSONEL ALIMI YAPACAK MI?

Posta Telgraf Teşkilatı'nda işe girmek isteyenler personel alımlarını yakından takip ediyor. 2024 yılında yapılacak olan işe alımlar, resmi internet sayfasında paylaşılırken henüz bir duyuru gelmedi.

PTT İŞE ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Posta Telgraf Teşkilatı tarafından duyurulan yeni personel alımı bulunmazken önceki senelerde yapılan işe alımlarda beklenen genel şartlar şöyleydi:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak