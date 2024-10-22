PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı? Başvuru şartları belli oldu

Editör: Sevcan Girgin / Kaynak: TGRT Haber

22 Ekim 2024 00:51 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 00:59

PTT personel alımı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. PTT yılda bir kere personel alımı yapıyor. PTT bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar 2024 yılında personel alımı yapacak mı, başvuru şartları neler sorusuna cevap arıyor.

İlgili Haberler PTT kargo ve şubeleri 30 Ağustos'ta kapalı olacak

Uzun süredir PTT 10 bin personel alımı yapacak iddiaları gündemden düşmüyor. Konuya ilişkin araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. PTT'de çalışmak isteyen vatandaşlar başvuru tarihlerini ve şartlarını merak ediyor. PTT BU SENE PERSONEL ALIMI YAPACAK MI? PTT, 2024 yılı personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. PTT personel alımları kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. PTT İŞ BAŞVURU NASIL VE NEREDEN DUYURULACAK? Adaylar gerekli şartları taşıdıkları takdirde kurumların gerçekleştireceği sınav ya da mülakatlara katılım sağlaması zorunludur. Sınavlardan başarıyla geçen adaylar PTT bünyesinde çalışabilecek. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenler PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih ediyor. PTT PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER? PTT personel alımı yaparken aradığı genel şartlar şu şekildedir: Türk vatandaşı olmak 18 yaşını tamamlamış olmak Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamak Kamu haklarından yasaklı bulunmamak. Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak Suç kaydı bulunmamak Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını uygun olmak Sıkça Sorulan Sorular PTT çalışanı ne kadar maaş alıyor? PTT çalışanın en düşük maaşı 19.700 TL iken, en yüksek ise 32.900 TL'dir. PTT kaç puanla memur alıyor? Adayların, KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olması gerekiyor. PTT çalışanları memur mudur? En az 5 yıl görev yapan ve 4 yıllık üniversite mezunu olan PTT çalışanları 399 sayılı KHK kapsamında memur unvanına atanır. İlgili Haberler PTT kargo ve şubeleri 30 Ağustos'ta kapalı olacak