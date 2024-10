KPSS şartı yok: Vakıfbank personel alımı başvuru şartları, başvuru tarihi belli oldu!

19 Ekim 2024 11:21 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 11:26

Vakıfbank, beş farklı pozisyon için personel alımı yapacağını duyurdu. KPSS şartı aranmayan Vakıfbank personel alımı başvuru şartları ve başvuru tarihi de belli oldu.

Kamu bankalarından biri olan Vakıfbank​, bünyesinde istihdam etmek için personel alımı​ yapıyor. Başvurular 15 Ekim'de başladı.

Online olarak yapılan başvurular ile Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Mimar/Mühendis ve Memur olarak görevlendirilmek üzere işe alım​ yapılacak.

VAKIFBANK PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ​ NEDİR?

Vakıfbank personel alımı giriş sınavı için başvuruları 15 Ekim'de almaya başladı. Başvurular 30 Ekim'e kadar yapılabilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular ‘İstanbul Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi’ üzerinden yapılacak. Sınav ücreti olan 750 TL https://vakifbank.istanbul.edu.tr adresi üzerinden kredi kartı veya banka kartıyla başvuru esnasında ödenmesi gerekiyor.

İŞE ALIM GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN?

Vakıfbank işe alım sınavı 16 Kasım 2024 tarihinde yapılacak. Sınav; Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul (Anadolu), İstanbul (Avrupa), İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin,

Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Zonguldak illerinden gerçekleştirilecek.

BAŞVURU KOŞULLARI

Adayların sınava başvurabilmesi için;

1. T.C. vatandaşı olmak,

2. 01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmak,

3. İkamet şartına ilişkin olarak;

Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı unvanı için ikamet şartı aranmamaktadır.

Uzman Yardımcısı unvanına başvuran adaylar Tablo 2’de yer alan il/illerde görevlendirilecektir. Adayın başvurusu, e-Devlet ikametgâh adresine göre değerlendirileceği için adayların Tablo-2’de yer alan il/illerde ikamet etmesi gerekmektedir. Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları görev yerinde en az 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

Mimar/Mühendis unvanına başvuran adaylar Tablo-3’te yer alan il/illerde görevlendirilecektir. Adayın başvurusu, e-Devlet ikametgâh adresine göre değerlendirileceği için adayların Tablo-3'te yer alan il/illerde ikamet etmesi gerekmektedir. Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları görev yerinde en az 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

Memur unvanına başvuran adaylar Tablo-4'te yer alan il/illerde görevlendirilecektir. Adayın başvurusu, e-Devlet ikametgâh adresine göre değerlendirileceği için adayların Tablo-4'te yer alan il/illerde ikamet etmesi gerekmektedir. Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları görev yerinde en az 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

4. Kamu hizmetinden yasaklı bulunmamak,

5. Herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak,

6. Daha önce Bankamızın işe alımla ilgili sınavlarından birine katılıp mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak,

7. Bankamızda çalışırken herhangi bir nedenle ilişiklerinin kesilmemiş olması,

8. Mezuniyet kriterine ilişkin olarak;

a-) Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı unvanı için;

Öğrenim süresi en az 4 yıl olan ve Tablo-1’de gösterilen lisans bölümlerinin en az birinden mezun olmak ya da 31.03.2025 tarihi itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

b-) Uzman Yardımcısı unvanı için;

Öğrenim süresi en az 4 yıl olan ve Tablo-2’de gösterilen lisans bölümlerinin en az birinden mezun olmak ya da 31.03.2025 tarihi itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

c-) Mimar/Mühendis unvanı için;

Öğrenim süresi en az 4 yıl olan Tablo-3’te gösterilen lisans bölümlerinin en az birinden mezun olmak ya da 31.03.2025 tarihi itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

d-) Memur unvanı için;

Öğrenim süresi en az 4 yıl olan Tablo-4’te gösterilen lisans bölümlerinin en az birinden mezun olmak ya da 31.03.2025 tarihi itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

9. Sağlık durumuna ilişkin olarak;

Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı unvanları için; bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde, her iklim koşulunda görev yapmaya ve sürekli seyahate elverişli olmak,

Uzman Yardımcısı, Mimar/Mühendis ve Memur unvanları için; bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde, her iklim koşulunda görev yapmaya elverişli olmak,

10. Erkek adayların askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmaları ya da yetkili makamlarca onaylanmış özel durumları nedeniyle askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,