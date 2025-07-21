Yarış spikeri Esen Gök toprağa verildi! Sevenlerini gözyaşlarına boğdu

Bakırköy Osmaniye Mahallesi Fildamı Sokağı'nda bir sitede ikamet eden Türkiye'nin ilk kadın yarış spikerlerinden 39 yaşındaki Esen Gök'ten 2 gündür haber alamayan arkadaşları, Gök'ün evine geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çilingir marifeti ile girdikleri evde genç spiker Gök'ün cansız bedeni ile karşılaştı. Gök'ün ölüm haberini alan arkadaşları ve ailesi yasa boğuldu.

GENÇ SPİKERİN CENAZESİ AİLESİ TARAFINDAN TESLİM ALINDI



Ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınan spikerin cenazesi Aydın'ın Nazilli ilçesi Zafer Mahallesi Yavuz Selim Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gök'ün cenazesi Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Esen Gök'ün ailesi ve yakınları katılırken, genç spiker annesi Şadiye ve babası Yusuf Gök taziyeleri kabul etti.