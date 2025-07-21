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 | Ceyda Altun

Yarış spikeri Esen Gök toprağa verildi! Sevenlerini gözyaşlarına boğdu

İstanbul'daki evinde ölü bulunan 39 yaşındaki yarış spikeri Esen Gök, memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde derin üzüntü içerisinde toprağa verildi. Türkiye'nin ilk kadın yarış spikerlerinin cenazesinde sevenleri gözyaşlarına boğuldu.

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Yarış spikeri Esen Gök toprağa verildi! Sevenlerini gözyaşlarına boğdu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 15:58
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 16:15

Osmaniye Mahallesi Fildamı Sokağı'nda bir sitede ikamet eden Türkiye'nin ilk kadın yarış spikerlerinden 39 yaşındaki Esen Gök'ten 2 gündür haber alamayan arkadaşları, Gök'ün evine geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çilingir marifeti ile girdikleri evde genç spiker Gök'ün cansız bedeni ile karşılaştı. Gök'ün haberini alan arkadaşları ve ailesi yasa boğuldu.

Yarış spikeri Esen Gök toprağa verildi! Sevenlerini gözyaşlarına boğdu

GENÇ SPİKERİN CENAZESİ AİLESİ TARAFINDAN TESLİM ALINDI


Ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınan spikerin cenazesi Aydın'ın ilçesi Zafer Mahallesi Yavuz Selim Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan namazının ardından Gök'ün cenazesi Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Esen Gök'ün ailesi ve yakınları katılırken, genç spiker annesi Şadiye ve babası Yusuf Gök taziyeleri kabul etti.

Yarış spikeri Esen Gök toprağa verildi! Sevenlerini gözyaşlarına boğdu
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ETİKETLER
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