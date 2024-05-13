PUBG Mobile 120 FPS desteği bugün geliyor, kullanılabilecek cihazlar ve telefonlar

13 May 2024 17:15 - Güncelleme : 13 May 2024 17:21

PUBG Mobile, son güncellemesi olan v3.2 ile büyük bir yenilik getiriyor.

Oyun, artık 120 FPS görüntü kalitesini destekleyecek.

Bu önemli yenilik, Samsung'un en yeni amiral gemisi telefonlarında ilk olarak deneyimlenebilecek.

Ancak bu yenilik, şimdilik yalnızca belirli akıllı telefonlarla sınırlı olacak.

İlk olarak sadece Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S23 (tüm modeller) ve Galaxy Z Fold5 cihazlarında 120 FPS desteği olacak.

PUBG Mobile'ın v3.2 güncellemesi, bugün kullanıcılara sunulacak.

Bu güncelleme ile oyuncular, ilk kez oyunu 90 FPS'nin üzerinde bir hızda deneyimleme şansına sahip olacaklar.