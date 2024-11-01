Quaresma Beşiktaş'a geri mi geliyor? Futbolcudan açıklama geldi

01 Kasım 2024 13:58 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 14:15

Beşiktaş'ın efsane futbolcuları arasında yer alan Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'a geri geleceğine dair çıkan iddiaların ardından taraftarlar mutlu anlar yaşadı. Hasan Arat'ın söz verdiğini belirten futbolcunun Beşiktaş'a gelip gelmeyeceği merakla bekleniyor.

26 Eylül 1983 tarihinde Lizbon​'da doğan oyuncu, 15 sene Portekiz​ milli takım forması giydi. 80 maçta 10 gol atarken Beşiktaş​'taki performansı da oldukça konuşuldu.

Siyah beyazlı ekipten ayrıldığı anlar tüm taraftara duygu dolu anlar yaşatırken stadyumda maç öncesi sahaya çıkması da sosyal medyada konuşulmuştu.

QUARESMA BEŞİKTAŞ'A GERİ Mİ GELİYOR?

Beşiktaş'ta oynadığı zamanlar adından söz ettiren ve halen sevilen oyunculardan biri olan Quaresma, HT Spor'a yaptığı açıklama ile taraftarı sevindirdi.

Futbolcu​, "Beşiktaş'ta çalışmak isterim. Çünkü kulübe yardım edebileceğimi düşünüyorum. Beşiktaş'a çok faydalı olabileceğimi hissediyorum. Ancak bu konuyu başkanla görüşmemiz gerekiyor. Söz verdi ama henüz bir şey konuşmadık." ifadelerini kullandı.

Tüm taraftarlar ise heyecanla Quaresma'nın takıma geri gelip gelmeyeceğini bekliyor.

Futbolcu açıklamasında

"Porto ve Beşiktaş beni çok etkiledi ve benimle birlikte ölecekler. Çünkü onları çok seviyorum. Bu yüzden Porto ile Beşiktaş arasında bir veda maçı yapmanın çok anlamlı olacağını düşünüyorum. Bir yarıda Beşiktaş diğer yarıda ise Porto forması giymek istiyorum. Bu benim için çok değerli olur." ifadelerine de yer verdi.

QUARESMA BEŞİKTAŞ'TA NE ZAMAN OYNADI, HANGİ YIL?

13 Haziran 2010 tarihinde Beşiktaş'a 7.3 milyon €'ya transfer olmuştu. Taraftar grubunun istemesiyle beraber takıma gelen isim ilk golünü Viktoria Plzeň karşısında kaydederken ligdeki ilk golünü Kardemir Karabükspor'a atmıştı.

İlk sezonunda 21 maçta 3 gol ve 8 asist yapan isim toplamda 39 maçta 11 gol atıp 16 asist yaptı.

2012 Avrupa Şampiyonası Eleme Grup Maçlarında forma giyen isim 2. sezonunda 25 maçta 5 gol 8 asist toplamda ise 34 maçta 7 gol 11 asist yaptı.

2012-2013 ile 3. sezonunda 2012 yaz ayından itibaren kadro dışı bırakıldı. Quaresma, 19 Aralık 2012'de karşılıklı olarak mukavelesini feshetmişti.

Beşiktaş'ta oynadığı 47 lig maçında 8 gol 16 asist, toplamda ise 73 maçta 18 gol 27 asist yaptı.