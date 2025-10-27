Menü Kapat
TGRT Haber
22°
Aktüel
Avatar
Editor
 Safa Keser

Quick markalarından açık su yüzmesine tam destek

Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonaları, bu yıl açık su yüzmenin yaşayan efsanesi, Hollandalı olimpiyat şampiyonu Sharon van Rouwendaal’ı Türkiye’de ağırlıyor. Quick Sigorta, Quick Finans ve QCAR Mobilite’nin sponsorluğunda düzenlenen organizasyon, sporu uluslararası dostluk ve kadın sporcuların gücüyle buluşturan özel bir etkinlik atmosferi oluşturuyor.

Quick markalarından açık su yüzmesine tam destek
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 10:44

Hollanda’nın Türkiye Büyükelçisi Joep Wijnands’ın ev sahipliğinde İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu’nda düzenlenen özel davette, Arena sporcusu Sharon van Rouwendaal ile birlikte Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, Sportive CEO’su Zeynep Selgur, Arena AquaChallenge Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel ve çok sayıda davetli bir araya geldi. Etkinlikte yapılan konuşmalarda sporda dayanıklılığın, azmin ve doğru desteklerin önemi vurgulandı.

İki farklı olimpiyatta altın madalya kazanan ilk sporcu olarak tarihe geçen Sharon van Rouwendaal, toplam üç olimpiyat, dört dünya ve sekiz Avrupa Şampiyonluğu ile açık su yüzmenin tüm zamanlardaki en başarılı ismi kabul ediliyor. 2024’te Dünya ve Avrupa Yüzme Federasyonları tarafından “Yılın Kadın Sporcusu” seçilen Sharon van Rouwendaal, hem sportif disiplini hem de ilham veren duruşuyla kadınların spordaki gücünü temsil ediyor.

Quick markalarından açık su yüzmesine tam destek

“Sporu desteklemek, topluma ilham vermektir”

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick markalarının spora verdiği desteğin bir toplumsal sorumluluk yaklaşımının parçası olduğunu şöyle vurguladı: “, Quick Finans ve QCAR Mobilite’nin sponsorluğunda bu yıl Kaş’ta başlayan ve önümüzdeki süreçte Marmaris’te devam edecek AquaChallenge’ın 25’inci yıl etkinliklerini gerçekleştiriyoruz. Marmaris etkinliği öncesinde Hollanda Büyükelçiliği’nin ev sahipliğinde yüzme sporunun önemli isimlerinden Sharon van Rouwendaal’ı ağırladık. Yüzmeyi bırakmasına rağmen kendisini yüzme sporuyla ilgilenenlere adamış olması ve bu etkinlikle yollarının kesişmesi çok mutluluk verici. Çünkü biz de yetişmekte olan sporculara ve su sporlarına gönül vermiş herkese destek olmayı çok önemsiyoruz. Bu nedenle bu etkinliğin destekçisi olmaktan dolayı gururluyuz. Ayrıca şunu belirtmek isterim ki Marmaris’te gerçekleşen yarışlarda kulaç atan herkes Quick Sigorta güvencesi altında olacak. Biz şampiyonalarda bunu hep yapıyoruz ama bu denli geniş katılımda sigorta güvencesi verilmesi de bir ilk olma özelliğini taşıyor.”

Quick markalarından açık su yüzmesine tam destek

“Finansal çözümlerle spora sürdürülebilir destek sağlıyoruz”

Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ ise finansal hizmetlerin sporun gelişimine katkı sağlama potansiyeline dikkat çekti: “Hem sigorta hem finans şirketi olarak grubumuz adına bu şampiyonaya destek verdiğimiz için çok gururluyuz. 18 ülkeden yüzlerce sporcunun katıldığı ve yüzde 48’inin kadın olduğu bir şampiyona ki bu oran şimdiye kadar hiçbir spor branşında elde edilemedi bildiğimiz kadarıyla. Bunun yanı sıra çok da önemli bir konuğumuz var: Sharon van Rouwendaal. Yüzme sporuna gönül verenlere destek amacıyla dünyayı dolaşıyor. Quick Finans 400 metre yarışında da birlikte yüzeceğiz ve bu, yüzme tutkum için unutulmaz bir an olacak. Öte yandan açık su yüzme yarışları, ülkemizin coğrafyasını tanıtmak ve spor turizmini geliştirmek açısından da önemli bir rol üstleniyor.”

Yarışlarda 2 bini aşkın sporcu kulaç atacak

25–26 Ekim 2025 tarihlerinde Marmaris Belediyesi ve Martı Resort Deluxe ev sahipliğinde düzenlenecek Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonaları Silver Cup, dokuz farklı yarış kategorisinde 2 bini aşkın sporcuyu buluşturacak. Quick Sigorta, Quick Finans ve QCAR Mobilite ana sponsorluğundaki şampiyona, Türkiye’nin açık su yüzmedeki uluslararası görünürlüğünü artırırken, genç sporcular için de yeni ufuklar açmayı hedefliyor.

ETİKETLER
#quick sigorta
#Sharon Van Rouwendaal
#Açık Su Yüzmesi
#Aquachallenge
#Spor Finansman
#Spora Destek
#Aktüel
