Rafael Nadal kimdir? Efsane isim tenise veda etti

20 Kasım 2024 16:16 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 16:19

38 yaşındaki İspanyol raket Rafael Nadal, kortlara veda etti. Tenisin efsanesi haline gelen Rafael Nadal’ın kariyeri böylece sona ermiş oldu.

Tenis​ efsanesi Rafa Nadal, 22 Grand Slam​'in ardından Pazartesi günü son kez korta çıktı.

Nadal daha sonra tenisi bıraktığını açıkladı.

Rafael Nadal Parera, 3 Haziran 1986 tarihinde doğdu.

Nadal, 14 kez Fransa Açık​ şampiyonu olurken bu skorla da rekor kırdı ve toplamda 22 kez Grand Slam kazanarak bunu başaran ilk erkek tenis sporcusu oldu.

RAFAEL NADAL’IN ŞAMPİYONLUKLARI

36 Masters şampiyonluğu ve bir Olimpiyat altın madalyası da dâhil olmak üzere ATP düzeyinde 92 tekler şampiyonluğu kazandı.

Nadal, bunların 63'ünü toprak zeminde elde etti.

Rafael Nadal, teklerde Kariyer Golden Slam'ını tamamlayan üç erkek tenisçiden biri oldu.

Toprak zeminde üst üste elde ettiği 81 galibiyeti Nadal'ın, Açık Dönem'deki en uzun tek zemin galibiyet serisini oluşturmaktadır.

Ekim 2024'te İspanya'yı temsil ettiği Davis Kupası Finalleri'nin ardından Rafael Nadal, emekli olma niyetini açıkladı.