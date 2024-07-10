Rahat ve düzenli uykunun sırrı cüzdanda! Araştırmalar tek bir noktayı işaret etti

10 Temmuz 2024 11:36 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 12:04

Kısmi ödeme uygulaması başlıyor! İşte BES’te biriken paraları almak için şartlar ve ayrıntılar

Kısmi ödeme uygulaması başlıyor! İşte BES’te biriken paraları almak için şartlar ve ayrıntılar

İngiltere'deki Bristol Üniversitesi Kişisel Finans Araştırma Merkezi tarafından yürütülen bir araştırma, tasarruf yapmanın yaşam kalitesini artırdığını ortaya koydu. Araştırmada, tasarruf yapmanın kişilerin maddi konularda daha az kaygı duymasına olanak sağladığı ve bu sayede borç sıkıntısı yaşamadıkları veya beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı oldukları belirtildi.

Aylık ufak bir miktar para biriktirmenin bile ruh sağlığına olumlu etki yaptığı ve tasarrufun insanların stressiz ve rahat uyumasını sağlayarak düzenli uyku alışkanlığı oluşturduğu vurgulandı.

"KENARDA PARAM VAR"

Araştırmada ayrıca, "Kenarda param var" düşüncesinin bireylerin günlük hayatlarında daha iyimser olmalarına katkıda bulunduğu ve para biriktiren düşük gelirli insanların, tasarruf yapmayan zenginlerle aynı düzeyde memnuniyet duydukları ifade edildi.

Bugünün dünyasında tasarruf yapmanın zor olduğuna dikkat çekilen araştırmada, her 10 kişiden 6'sının para biriktirme alışkanlığına sahip olduğu kaydedildi.