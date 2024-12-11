Rashica Bodo Glimt maçında oynayacak mı? Beşiktaş maç kadrosu duyuruldu

11 Aralık 2024 16:22 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 16:34

UEFA Avrupa Ligi'nde serüven devam ederken 12 Aralık Perşembe akşamı Bodo Glimt ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. BJK, müsabakanın kamp kadrosunu bugün sosyal medya hesabından duyurdu. Rashica'nın kadroda yer almaması ise taraftarın dikkatini çekti.

Beşiktaş - Bodo Glimt maçının hakemi Filip Glova oldu! Daha önce yönettiği tüm maçlar

Beşiktaş - Bodo Glimt maçının hakemi Filip Glova oldu! Daha önce yönettiği tüm maçlar

Tüm dünyada yakından takip edilen Avrupa Ligi​'nde Beşiktaş​ ile Bodo Glimt​ karşılaşacak. Müsabakanın kamp kadrosu ise bugün siyah beyazlı ekip tarafından duyuruldu.

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe​ kadro seçimini tamamladı.

RASHİCA​ BODO GLİMT MAÇINDA OYNAYACAK MI?

12 Aralık Perşembe günü 23.00'te oynanacak olan karşılaşmaya az bir süre kala kamp kadrosu duyuruldu. Normal şartlarda forma giymesi beklenen Rashica, ailevi sebeplerden dolayı Serdar Topraktepe'den izin aldı.

Futbolcu izin alması sebebiyle yarın oynanacak olan maçta yer almayacak.

RASHİCA NEDEN YOK, SAKAT MI?

Siyah beyazlı ekip Bodo Glimt ile karşı karşıya gelecek. BJK'nin kamp kadrosunda yer almayan Rashica, aile sebeplerden dolayı izin aldı.

Bu nedenle Bodo Glimt karşısında forma giymeyecek. Kulüp tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Ailevi sebeplerden dolayı teknik sorumlumuz Serdar Topraktepe’den izin alan futbolcumuz Milot Rashica, Bodo/Glimt maçında takımdaki yerini alamayacaktır."

BEŞİKTAŞ - BODO GLİMT MAÇ KAMP KADROSU

Avrupa Ligi'nde 12 Aralık akşamı 23.00'te oynanacak olan müsabakanın kamp kadrosu siyah beyazlı ekip tarafından duyuruldu. Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai tedavilerinin devam etmesi sebebiyle forma giyemezken Arthur Masuaku sarı kart cezasından dolayı maça çıkamayacak.

Ciro Immobile Fenerbahçe derbisinde sakatlanması sebebiyle Bodo Glimt maçında forma giymeyecek. Alex Oxlade-Chamberlain ise UEFA listesinde yer almamasından dolayı karşılaşmada yer almayacak.

Açıklamaya göre kadro şöyle:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Al Musrati, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Rafa Silva, Fahri Kerem Ay, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Arda Berk Özüarap.​​​​​​​"

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde 12 Aralık günü oynanacak olan müsabaka TRT Spor ekranları üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Futbolseverler TRT Spor ekranlarından müsabakayı canlı olarak takip edebilecek.