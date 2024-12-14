Rayo Vallecano - Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Karşılaşma bu akşam oynanacak

14 Aralık 2024 11:17 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 11:22

Transferi ile Türkiye'nin gündemine oturan Arda Güler'in Real Madrid'de performansı yakından takip ediliyor. Genç oyuncunun bu akşam oynanacak olan Rayo Vallecano - Real Madrid müsabakasında ilk 11'de olup olmayacağı kadro ile belli olacak.

La Liga​'nın 17. haftasında bugün Rayo Vallecano​ - Real Madrid​ karşılaşması oynanacak. Bu akşam 23.00'te başlayacak olan müsabakaya kısa süre kala Arda Güler​'in kadroda olup olmadığı merak konusu oldu.

ARDA GÜLER RAYO VALLECANO MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Arda Güler'in 14 Aralık akşamı oynanacak olan müsabakada forma giymesi bekleniyor. Genç yetenek performansı ile tüm dünyada konuşulurken Teknik Direktör Carlo Ancelotti​'nin şans vermesi halinde bugün forma giyecek.

ARDA GÜLER BU AKŞAM İLK 11'DE VAR MI?

Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Atalanta maçında sahayada 87. dakikada girmişti. Bu akşam oynanacak deplasman müsabakasında ise oynaması tahmin ediliyor.

Bu akşam oynanacak olan karşılaşma 23.00'te başlayacak ve Exxen ve S Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Müsabakada ilk 11 kadrosu maça yakın duyurulacak.