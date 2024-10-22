Real Madrid-Borussia Dortmund maçında Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı gündem oldu

22 Ekim 2024 09:10 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 09:46

Şampiyonlar Ligi kapsamında Real Madrid yarın Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala milli futbolcu Arda Güler'in maçta oynayıp oynamayacağı merak edildi. Arda Güler'in maça ilk 11'de başlaması beklenmiyor.

Son dakika: Arda Güler, Juventus'a mı transfer oldu? Gerçek ortaya çıktı

Son dakika: Arda Güler, Juventus'a mı transfer oldu? Gerçek ortaya çıktı

Milli aranın ardından Devler Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor.

Milli futbolcumuz Arda Güler'in oynadığı Real Madrid yarın Borussia Dortmund'u kendi evinde ağırlayacak.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala vatandaşlar tarafından Arda Güler'in ilk 11'de oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

ARDA GÜLER REAL MADRİD-BORUSSİA DORTMUND MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcumuz Arda Güler'in Real Madrid-Borussia Dortmund karşılaşmasında maça yedeklerden başlayarak sonradan dahil olması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde İspanyol basınında çıkan habere göre eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'e neden süre vermediğini açıklamıştı.

Ancelotti iddialara göre Arda Güler'e milli ara dönüşünde yorulduğu için süre vermedi.

Teknik direktörün Arda Güler'i oynatmama nedeninin savunma yönündeki eksiklikleri olduğu iddia ediliyor.

REAL MADRİD-DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında Santiago Bernabeu'da oynanacak olan Real Madrid-Borussia Dortmun karşılaşması yarın (22 Ekim 2024 Salı) saat 22.00'da oynanacak.

REAL MADRİD-BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşma tabii Spor ekranlarından yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid bu sezon 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile güncel olarak 3 puanla 17. sırada yer alıyor.

Borussia Dortmund ise 2 galibiyet ile 6 puanla birinci sırada bulunuyor.