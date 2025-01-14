Real Madrid-Celta çeyrek final bileti için karşı karşıya! Arda Güler'in maçta oynayıp oynamayacağı merak edildi

14 Ocak 2025 10:12 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 10:21

İspanya Kral Kupası'nın son 16 turunda Real Madrid-Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlamasına saatler kala milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı gündem oldu. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yeni bir sisteme giderek ve Arda Güler'e ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

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Real Madrid​ geçtiğimiz hafta İspanya Süper Kupa finali kapsamında Barcelona ile karşı karşıya geldi. 12 Ocak 2025 tarihinde oynanan karşılaşmada eflatun-beyazlılar 5-2 farkla mağlup oldu.

Süper kupayı kaybeden Real Madrid bu hafta İspanya Kral Kupası​'nın son 16 turunda ise Celta ile karşılaşacak. Kazananın çeyrek final bileti alacağı karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kaldı.

Futbolseverler tarafından maçta milli futbolcumuz Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor.

ARDA GÜLER​ REAL MADRİD-CELTA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Karşılaşmada teknik direktör Carlo Ancelotti​'nin milli futbolcu Arda Güler'i ilk 11'de başlatması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta Barcelona karşısında alınan farklı mağlubiyetin ardından Ancelotti'nin taktik değişikliğe gideceği tahmin ediliyor.

Performansında son haftalarda ciddi bir artış olan Arda Güler, Kral Kupası son 32 turu kapsamında oynanan Minera karşılaşmasında ilk 11'de başlamış ve 2 gol atmıştı.

REAL MADRİD-CELTA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Karşılaşma öncesinde eflatun-beyazlılarda çapraz bağları yırtılan Daniel Carvajal ve Eder Militao'nun sakatlıkları bulunuyor.

Celta'da ise Jailson, Mihailo Ristic, Lago Aspas sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giymeyecek.

Karşılaşmanın muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Real Madrid: A. Lunin, Aguado, Asencio, L. Aguado, Fran Garcia, Modric, Carnavinga, Valverde, Arda Güler, Brahim Diaz, Endrick

Celta: Guaita, Dominguez, Starfelt, Mingueza, Marcos Alonso, Fran BEltran, Moriba, Bamba, Gonzalez, Cervi, Borja Iglesias