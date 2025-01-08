Milan'ın Arda Güler planı ortaya çıktı: Real Madrid kararını verdi

08 Ocak 2025 10:22 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 10:35

Real Madrid'in genç yeteneği milli oyuncumuz Arda Güler, Milan'ın transfer listesine girdi. İtalyan devinin Arda Güler planı ortaya çıktı. Real Madrid ise Arda Güler için kararını verdi. İşte detaylar...

Real Madrid​'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler dev kulüplerin radarında. Carlo Ancoletti’nin geçtiğimiz haftalarda forma vermediği Arda Güler​ son maçta gösterdiği performansla adından söz ettirdi. İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında Real Madrid deplasmanda Deportiva Minera'ya konuk oldu. Mücadeleyi eflatun-beyazlılar 5-0 kazanırken, milli oyuncumuz Arda Güler 2 gol kaydederek maça damga vurmuştu.

ARDA GÜLER İÇİN FLAŞ İDDİA

İspanyol basını milli yıldızdan övgüyle bahsederken, flaş bir iddia ortaya attı. Fichajes'in haberine göre; Serie A​ devi Milan​, ara transfer döneminde Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Milan Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun, genç yıldızı çok beğendiği ve uygulamak istediği oyun sistemine çok uygun olduğunu düşündüğünü belirtildi.

MİLAN SİSTEMİNE ÇABUK UYUM SAĞLAYABİLİR

Orta sahanın birçok bölgesinde verimli bir performans sergileyen Arda'nın, Milan'ın sistemine çabuk uyum sağlayacağı yazıldı. Real Madrid'de yeteri kadar süre bulamayan milli futbolcunun, Milan için lüks bir transfer olacağı ve İspanyol ekibine daha güçlü dönmesi için fırsat olabileceği aktarıldı.

Öte yandan Real Madrid yönetiminin, Arda Güler'in potansiyeline inandığı ve kulüpte kalmasının daha doğru olacağını düşündüğü için ayrılığa sıcak bakmadığı öne sürüldü.