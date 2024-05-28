Real Madrid - Dortmund maçı 1 Haziran Cumartesi saat 22:00'da başlayacak

28 May 2024 21:02 - Güncelleme : 28 May 2024 21:26

Avrupa futbolunun en büyük ödülü için geri sayım başladı.

Şampiyonlar Ligi finaline bu yıl İngiltere ev sahipliği yapacak.

Londra'da bulunan tarihi Wembley Stadı, Real Madrid ile Dortmund'un karşı karşıya geleceği bu büyük maça sahne olacak.

İspanyol devi Real Madrid, tarihinde 17 kez finale çıkarak bu alanda büyük bir başarı sergiledi.

Bu finallerin 14'ünü kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Alman temsilcisi Dortmund ise 1996-1997 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ni kazanma başarısını göstermişti.

Bu heyecan dolu final mücadelesi, 1 Haziran Cumartesi günü saat 22:00'da başlayacak.