Real Madrid - Dortmund maçı 1 Haziran Cumartesi saat 22:00'da başlayacak
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
28 May 2024 21:02 - Güncelleme : 28 May 2024 21:26
Şampiyonlar Ligi finali bu yıl İngiltere'de, Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak. Real Madrid ile Dortmund arasında gerçekleşecek olan bu dev karşılaşma ne zaman belli oldu, 1 Haziran Cumartesi günü saat 22:00'da başlayacak. İşte detaylar...
Avrupa futbolunun en büyük ödülü için geri sayım başladı.
Şampiyonlar Ligi finaline bu yıl İngiltere ev sahipliği yapacak.
Londra'da bulunan tarihi Wembley Stadı, Real Madrid ile Dortmund'un karşı karşıya geleceği bu büyük maça sahne olacak.
İspanyol devi Real Madrid, tarihinde 17 kez finale çıkarak bu alanda büyük bir başarı sergiledi.
Bu finallerin 14'ünü kazanarak kupayı müzesine götürdü.
Alman temsilcisi Dortmund ise 1996-1997 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ni kazanma başarısını göstermişti.
Bu heyecan dolu final mücadelesi, 1 Haziran Cumartesi günü saat 22:00'da başlayacak.
Kaynak: TGRT Haber