Real Madrid-Las Palmas maçında Arda Güler oynayacak mı, ilk 11'de mi? Maç kadrosu merak edildi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

19 Ocak 2025 12:56 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 14:15

Real Madrid ile Las Palmas bugün La Liga'nın 20. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala gözler milli futbolcumuz Arda Güler'e çevrildi. Real Madrid'in karşılaşmadaki ilk 11'i merak ediliyor. Arda Güler'in ilk 11'de başlaması bekleniyor. Real Madrid-Las Palmas maçının hangi kanalda yayınlanacağı da belli oldu.

La Liga'nın 20. haftasının maçları devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün Real Madrid kendi evinde Las Palmas'ı ağırlayacak. Karşılaşmanın saatinin yakınlaşmasıyla birlikte Arda Güler'in maçta oynayıp oynamayacağı merak edilmeye başlandı. Son haftalarda gösterdiği performans ile eflatun-beyazlılarda Carlo Ancelotti'nin beğenisini kazanmıştı. ARDA GÜLER REAL MADRİD-LAS PALMAS MAÇINDA OYNAYACAK MI? Arda Güler'in Real Madrid-Las Palmas maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta İspanya Kral Kupası son 16 turu kapsamında oynanan Real Madrid-Celta Vigo karşılaşmasına karşılaşma 2-0'dan 2-2'ye gelerek uzatmalara gitmişti. Maça sonradan dahil olan Arda Güler, 2 asist yaparak eflatun-beyazlıların çeyrek final biletini almasında büyük rol oynadı. İspanyol basını teknik direktör Carlo Ancelotti'yi eleştirirken manşetlerinde ise "Arda Güler pişiriyor, Endrick yiyor. Real Madrid'i dertten çocuklar kurtardı" ifadelerini yer verdi. REAL MADRİD-LAS PALMAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? İspanya La Liga'nın 20. haftası kapsamında oynanacak olan Real Madrid-Las Palmas karşılaşması bugün saat 18.15'te başlayacak. Maç eksiği ile ikinci sırada yer alan Real Madird, karşılaşmadan galibiyet ile ayrılırsa tekrardan liderlik koltuğuna oturacak. Las Palmas ise bu sezon oynadığı 19 karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 14. sırada yer alıyor. REAL MADRİD-LAS PALMAS MAÇI HANGİ KANALDA? Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak olan Real Madrid-Las Palmas maçını vatandaşlar Türkiye'den S Sport ekranlarından canlı olarak takip edebilecekler. REAL MADRİD-LAS PALMAS MUHTEMEL 11'LER, MAÇ KADROSU Eflatun-beyazlılarda bu sezon çapraz bağları kopan Eder Militao ve Dani Carvajal sezonu kapattı. Sakatlık yaşayan Alaba'nın ise bu karşılaşmada tekrardan dönmesi bekleniyor. Real Madrid-Las Palmas maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olacağı tahmin ediliyor: Real Madrid: Courtois; Vazquez, Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Arda Güler, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Las Palmas: Cillessen; Herzog, Suarez, McKenna, Marmol; Essugo, K Rodriguez; Sandro, Munoz, Moleiro; F Silva İlgili Haberler Arda Güler bombası! Ancelotti eksiği gördü, Real Madrid değişikliğe gidiyor Arda Güler uzatmada asist şovu yaptı! Bir golü hakeme takıldı Arda Güler için Carlo Ancelotti beklenen kararı verdi! Real Madrid içinde dengeler değişiyor