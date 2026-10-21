Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 21:22
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 21:35

Real Madrid Leipzig CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de

Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayın belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda lig aşamasının üçüncü haftasında Real Madrid ile RB Leipzig, Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Avrupa arenasında oynanacak mücadelede İspanyol temsilcisi, ilk iki haftada aldığı galibiyetlerin ardından puanını artırmak için sahaya çıkarken Alman ekibi de deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'de Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Federico Valverde ve Arda Güler maçın dikkat çeken isimleri arasında bulunuyor. Real Madrid Leipzig canlı izle kaçak maç yayını siteleri yasal değildir. Real Madrid Leipzig kaçak maç link/linkleri yasak olduğu gibi cihazlarınıza da zarar verebilmektedir. Real Madrid maçı hangi kanalda, ilk 11 açıklandı mı? Real Madrid Leipzig maçı kanal bilgisi açıklandı.

Avatar
Editor
 TGRT Haber
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Real Madrid Leipzig CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 21:22
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 21:35

ile , 2026-2027 sezonunun üçüncü haftasında Stadı'nda kozlarını paylaşacak. İlk iki maçını kazanarak 6 puana ulaşan Real Madrid, Avrupa'daki galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkarken 3 puanı bulunan RB Leipzig, zorlu deplasmanda yeni bir sonuç elde etmek istiyor. Karşılaşmanın başlangıç saati, canlı yayın seçenekleri ve takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 'in Real Madrid kadrosundaki yeri ve iki takımın lig aşamasındaki puan durumu da maç öncesinde takip edilen başlıklar arasında bulunuyor. Real Madrid maçını hangi kanal veriyor? İşte Real Madrid Leipzig canlı yayın detayları…

HABERİN ÖZETİ

Real Madrid Leipzig CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Real Madrid ve RB Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun üçüncü haftasında Santiago Bernabeu'da karşılaşıyor.
Real Madrid, ilk iki maçını kazanarak 6 puanla lider durumda bulunuyor.
RB Leipzig ise ilk iki maç sonunda 3 puana sahip.
Real Madrid'in ilk 11'inde Arda Güler de yer alıyor.
Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.
Türkiye'de maçın canlı yayını tabii Spor 1 ve tabii dijital platformundan yapılacak.
Metinde şifresiz yayın yapan bazı yabancı kanalların listesi de yer alıyor.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Real Madrid Leipzig CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLIYOR

Real Madrid, RB Leipzig karşılaşmasına Arda Güler'in de ilk 11'de yer aldığı kadroyla çıkıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun tercih ettiği kadroda kaleyi Thibaut Courtois korurken savunmada Federico Valverde, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger ve Carreras görev alıyor. Orta sahada Eduardo Camavinga, Bernardo Silva, Arda Güler, Vinicius Junior ve Jude Bellingham forma giyerken hücum hattında Kylian Mbappe bulunuyor.

Real Madrid Leipzig CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de

İki takımın da ilk 11’leri şöyle:

Real Madrid: Courtois, Valverde, Huijsen, Rüdiger, Carreras, Camavinga, Bernardo Silva, Arda Güler, Bellingham, Vinicius Jr., Mbappe.

Leipzig: Vandevoordt, Baku, Orban, Lukeba, Raum, El Aynaoui, Seiwald, Gruda, Nkunku, Nusa, Romulo.

Real Madrid'de Vinicius Junior, yalnızca yerel maçlarda geçerli olan cezasını tamamlamasının ardından kadroya geri döndü. Rodrygo ise diz sakatlığı nedeniyle uzun süre takımından uzak kalacak. Ferland Mendy ve sakatlığı bulunan bazı diğer oyuncular da kadro planlamasında yer almıyor.

Real Madrid Leipzig CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de

REAL MADRİD - RB LEİPZİG PUAN DURUMLARI

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun lig aşamasında oynadığı ilk iki karşılaşmayı kazanarak 6 puan topladı. Inter ve Roma karşısında galibiyet elde eden İspanyol temsilcisi, üçüncü hafta öncesinde puan tablosundaki konumunu güçlendirmek için mücadele ediyor. Santiago Bernabeu'da oynayacağı Leipzig karşılaşması, Real Madrid'in lig aşamasındaki puanını artırması bakımından önem taşıyor.

Real Madrid Leipzig CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de

RB Leipzig ise ilk iki maçın ardından 3 puana sahip. Alman ekibi, sezonun ilk karşılaşmasında Como'ya 4-1 mağlup olurken ikinci maçında PSV'yi 1-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. Real Madrid deplasmanına bu sonuçlarla gelen Leipzig, puan tablosundaki durumunu iyileştirmek için sahaya çıkacak. İki takımın üçüncü haftadaki karşılaşması, lig aşamasındaki puanların yanı sıra ilerleyen haftalardaki sıralama mücadelesi açısından da önem taşıyor.

REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid ile RB Leipzig arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadelede düdük Rumen hakem Istvan Kovacs'ta olacak. Karşılaşmanın VAR hakemliğini ise Tomasz Kwiatkowski üstlenecek. Maçın başlamasıyla birlikte iki ekip de Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında puan mücadelesi verecek.

Real Madrid Leipzig CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de

Türkiye'de karşılaşmanın canlı yayını tabii Spor 1 üzerinden yapılacak. Mücadeleyi dijital ortamdan takip etmek isteyen futbolseverler, TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden de yayına erişebilecek. Tabii’de maç yayınları abonelik gerektiriyor ve şifresiz bir televizyon yayını bulunmuyor. Platformdaki yayın seçenekleri, kullanıcıların internet bağlantısı bulunan cihazlar üzerinden karşılaşmayı takip etmesine imkan sağlamaktadır.

REAL MADRİD LEİPZİG CANLI NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Real Madrid-RB Leipzig karşılaşmasını internet üzerinden izlemek isteyenler, tabii platformunun resmi internet sitesine bilgisayar tarayıcısı aracılığıyla erişebilecek. Siteye giriş yaptıktan sonra canlı yayın bölümünden ilgili spor kanalının seçilmesi gerekiyor. Mobil cihazlarda ise App Store veya Google Play üzerinden indirilen resmi tabii uygulaması kullanılabiliyor. Üyeliği bulunan kullanıcılar, hesaplarına giriş yaparak platformda Real Madrid Leipzig maç yayınına erişebilecekler.

Real Madrid Leipzig maçını şifresiz veren yabancı kanallar ise şöyledir:

Almanya: SRF zwei

Danimarka: TV3 Sport

Finlandiya: MTV Katsomo

İspanya: M+ Liga de Campeones 2

ABD: Paramount+

Azerbaycan: CBC Sport

Belçika: Play Sports 4

Bosna Hersek: Arena Sport Premium 1

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bayern Münih Arsenal hangi kanalda? Şifresiz verecek kanal belli oldu
ETİKETLER
#arda güler
#real madrid
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#santiago bernabeu
#rb Leipzig
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.