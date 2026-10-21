Real Madrid ile RB Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun üçüncü haftasında Santiago Bernabeu Stadı'nda kozlarını paylaşacak. İlk iki maçını kazanarak 6 puana ulaşan Real Madrid, Avrupa'daki galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkarken 3 puanı bulunan RB Leipzig, zorlu deplasmanda yeni bir sonuç elde etmek istiyor. Karşılaşmanın başlangıç saati, canlı yayın seçenekleri ve takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Arda Güler'in Real Madrid kadrosundaki yeri ve iki takımın lig aşamasındaki puan durumu da maç öncesinde takip edilen başlıklar arasında bulunuyor. Real Madrid maçını hangi kanal veriyor? İşte Real Madrid Leipzig canlı yayın detayları…

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HABERİN ÖZETİ Real Madrid Leipzig CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de Real Madrid ve RB Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun üçüncü haftasında Santiago Bernabeu'da karşılaşıyor. Real Madrid, ilk iki maçını kazanarak 6 puanla lider durumda bulunuyor. RB Leipzig ise ilk iki maç sonunda 3 puana sahip. Real Madrid'in ilk 11'inde Arda Güler de yer alıyor. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Türkiye'de maçın canlı yayını tabii Spor 1 ve tabii dijital platformundan yapılacak. Metinde şifresiz yayın yapan bazı yabancı kanalların listesi de yer alıyor.

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLIYOR

Real Madrid, RB Leipzig karşılaşmasına Arda Güler'in de ilk 11'de yer aldığı kadroyla çıkıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun tercih ettiği kadroda kaleyi Thibaut Courtois korurken savunmada Federico Valverde, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger ve Carreras görev alıyor. Orta sahada Eduardo Camavinga, Bernardo Silva, Arda Güler, Vinicius Junior ve Jude Bellingham forma giyerken hücum hattında Kylian Mbappe bulunuyor.

İki takımın da ilk 11’leri şöyle:

Real Madrid: Courtois, Valverde, Huijsen, Rüdiger, Carreras, Camavinga, Bernardo Silva, Arda Güler, Bellingham, Vinicius Jr., Mbappe.

Leipzig: Vandevoordt, Baku, Orban, Lukeba, Raum, El Aynaoui, Seiwald, Gruda, Nkunku, Nusa, Romulo.

Real Madrid'de Vinicius Junior, yalnızca yerel maçlarda geçerli olan cezasını tamamlamasının ardından kadroya geri döndü. Rodrygo ise diz sakatlığı nedeniyle uzun süre takımından uzak kalacak. Ferland Mendy ve sakatlığı bulunan bazı diğer oyuncular da kadro planlamasında yer almıyor.

REAL MADRİD - RB LEİPZİG PUAN DURUMLARI

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun lig aşamasında oynadığı ilk iki karşılaşmayı kazanarak 6 puan topladı. Inter ve Roma karşısında galibiyet elde eden İspanyol temsilcisi, üçüncü hafta öncesinde puan tablosundaki konumunu güçlendirmek için mücadele ediyor. Santiago Bernabeu'da oynayacağı Leipzig karşılaşması, Real Madrid'in lig aşamasındaki puanını artırması bakımından önem taşıyor.

RB Leipzig ise ilk iki maçın ardından 3 puana sahip. Alman ekibi, sezonun ilk karşılaşmasında Como'ya 4-1 mağlup olurken ikinci maçında PSV'yi 1-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. Real Madrid deplasmanına bu sonuçlarla gelen Leipzig, puan tablosundaki durumunu iyileştirmek için sahaya çıkacak. İki takımın üçüncü haftadaki karşılaşması, lig aşamasındaki puanların yanı sıra ilerleyen haftalardaki sıralama mücadelesi açısından da önem taşıyor.

REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid ile RB Leipzig arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadelede düdük Rumen hakem Istvan Kovacs'ta olacak. Karşılaşmanın VAR hakemliğini ise Tomasz Kwiatkowski üstlenecek. Maçın başlamasıyla birlikte iki ekip de Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında puan mücadelesi verecek.

Türkiye'de karşılaşmanın canlı yayını tabii Spor 1 üzerinden yapılacak. Mücadeleyi dijital ortamdan takip etmek isteyen futbolseverler, TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden de yayına erişebilecek. Tabii’de maç yayınları abonelik gerektiriyor ve şifresiz bir televizyon yayını bulunmuyor. Platformdaki yayın seçenekleri, kullanıcıların internet bağlantısı bulunan cihazlar üzerinden karşılaşmayı takip etmesine imkan sağlamaktadır.

REAL MADRİD LEİPZİG CANLI NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Real Madrid-RB Leipzig karşılaşmasını internet üzerinden izlemek isteyenler, tabii platformunun resmi internet sitesine bilgisayar tarayıcısı aracılığıyla erişebilecek. Siteye giriş yaptıktan sonra canlı yayın bölümünden ilgili spor kanalının seçilmesi gerekiyor. Mobil cihazlarda ise App Store veya Google Play üzerinden indirilen resmi tabii uygulaması kullanılabiliyor. Üyeliği bulunan kullanıcılar, hesaplarına giriş yaparak platformda Real Madrid Leipzig maç yayınına erişebilecekler.

Real Madrid Leipzig maçını şifresiz veren yabancı kanallar ise şöyledir:

Almanya: SRF zwei

Danimarka: TV3 Sport

Finlandiya: MTV Katsomo

İspanya: M+ Liga de Campeones 2

ABD: Paramount+

Azerbaycan: CBC Sport

Belçika: Play Sports 4

Bosna Hersek: Arena Sport Premium 1