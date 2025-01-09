Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Real Madrid-Mallorca hangi kanalda? İspanya Süper Kupa'nın finalistleri bugün netleşiyor

Real Madrid-Mallorca hangi kanalda? İspanya Süper Kupa'nın finalistleri bugün netleşiyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
09 Ocak 2025 17:03 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 17:13
Real Madrid-Mallorca hangi kanalda? İspanya Süper Kupa&#039;nın finalistleri bugün netleşiyor

İspanya Süper Kupa yarı final karşılaşmaları kapsamında bugün Real Madrid ile Mallorca karşı karşıya gelecek. Kazanan takım Barcelona ile finalde karşılaşacak. Real Madrid-Mallorca maçının hangi kanalda yayınlanacağı karşılaşmaya saatler kala belli oldu. Real Madrid-Mallorca mücadelesi Tivibu Spor 1'de yayınlanacak.

Real Madridbugün İspanya Süper Kupa yarı finalinde Mallorca ile karşı karşıya gelecek.

İki takımın kıyasıya mücadele edeceği maçın ardından finalde Barcelona​'nın rakibi belli olacak.

Futbolseverler tarafından Real Madrid-Mallorca maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Real Madrid-Mallorca hangi kanalda? İspanya Süper Kupa'nın finalistleri bugün netleşiyor - 1. Resim

REAL MADRİD-MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bulunan Kral Abdullah Şehir Stadı'nda oynanacak olan Real Madrid-Mallorca karşılaşması bugün (9 Ocak 2025 Perşembe) saat 22.00'da başlayacak.

La Liga'da tekrardan birinci sıraya yükselen eflatun-beyazlılar, son oynadığı 5 karşılaşmanın 3'ünde galibiyet, birer tanesinde ise mağlubiyet ve beraberlik aldı.

Ligde 6. sırada yer alan Mallorca'nın ise son 5 karşılaşmada 3 galibiyeti ve 2 mağlubiyeti bulunuyor.

Real Madrid-Mallorca hangi kanalda? İspanya Süper Kupa'nın finalistleri bugün netleşiyor - 2. Resim

REAL MADİRD-MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Mallorca karşılaşması Tivibu Spor 1 ekranlarından yayınlanacak. 

Karşılaşma öncesi iki Mallorca'da sakatlığı bulunan bir oyuncu bulunmazken eflatun-beyazlılarda Daniel Carvajal ve Eder Militao maçta forma giyemeyecek.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT HABER
real madridmallorcafinalbarcelona

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...