Real Madrid-Mallorca hangi kanalda? İspanya Süper Kupa'nın finalistleri bugün netleşiyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

09 Ocak 2025 17:03 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 17:13

İspanya Süper Kupa yarı final karşılaşmaları kapsamında bugün Real Madrid ile Mallorca karşı karşıya gelecek. Kazanan takım Barcelona ile finalde karşılaşacak. Real Madrid-Mallorca maçının hangi kanalda yayınlanacağı karşılaşmaya saatler kala belli oldu. Real Madrid-Mallorca mücadelesi Tivibu Spor 1'de yayınlanacak.