Real Madrid-Mallorca hangi kanalda? İspanya Süper Kupa'nın finalistleri bugün netleşiyor
İspanya Süper Kupa yarı final karşılaşmaları kapsamında bugün Real Madrid ile Mallorca karşı karşıya gelecek. Kazanan takım Barcelona ile finalde karşılaşacak. Real Madrid-Mallorca maçının hangi kanalda yayınlanacağı karşılaşmaya saatler kala belli oldu. Real Madrid-Mallorca mücadelesi Tivibu Spor 1'de yayınlanacak.
Real Madridbugün İspanya Süper Kupa yarı finalinde Mallorca ile karşı karşıya gelecek.
İki takımın kıyasıya mücadele edeceği maçın ardından finalde Barcelona'nın rakibi belli olacak.
Futbolseverler tarafından Real Madrid-Mallorca maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.
REAL MADRİD-MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bulunan Kral Abdullah Şehir Stadı'nda oynanacak olan Real Madrid-Mallorca karşılaşması bugün (9 Ocak 2025 Perşembe) saat 22.00'da başlayacak.
La Liga'da tekrardan birinci sıraya yükselen eflatun-beyazlılar, son oynadığı 5 karşılaşmanın 3'ünde galibiyet, birer tanesinde ise mağlubiyet ve beraberlik aldı.
Ligde 6. sırada yer alan Mallorca'nın ise son 5 karşılaşmada 3 galibiyeti ve 2 mağlubiyeti bulunuyor.
REAL MADİRD-MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?
Real Madrid-Mallorca karşılaşması Tivibu Spor 1 ekranlarından yayınlanacak.
Karşılaşma öncesi iki Mallorca'da sakatlığı bulunan bir oyuncu bulunmazken eflatun-beyazlılarda Daniel Carvajal ve Eder Militao maçta forma giyemeyecek.