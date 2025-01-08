Real Madrid-Mallorca maçında Arda Güler ilk 11'de oynayabilir! İspanya Süper Kupa yarı final maçına saatler kaldı

08 Ocak 2025 09:30 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 09:59

İspanya Süper Kupa yarı finalinde Real Madrid-Mallorca ile karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'da oynanacak olan karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Milli futbolcu Arda Güler'in Real Madrid-Mallorca maçında ilk 11'de oynayıp oynamayacağı merak edildi. Milli futbolcunun karşılaşmada yedeklerden oyuna alınması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde İspanya Kral Kupası son 32 turu kapsamında Real Madrid​, Dep Minera ile karşı karşıya geldi.

Eflatun-beyazlılarda süre alma problemi yaşayan Arda Güler, karşılaşmada 2 gol attı.

Gösterdiği üst düzey performansın ardından Arda Güler​'in İspanya süper Kupa yarı finalleri kapsamında oynanacak olan Real Madrid-Mallorca maçında oynayıp oynamayacağı gündem oldu.

ARDA GÜLER REAL MADRİD-MALLORCA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Arda Güler'in Dep Minera karşılaşmasında gösterdiği performansın ardından Real Madrid'de daha fazla süre bulması bekleniyor.

İspanya Süper Kupa yarı finali kapsamında oynanacak olan Mallorca​ karşılaşmasında, teknik direktör Carlo Ancelotti​'nin milli futbolcuyu yedeklerden oyuna alacağı tahmin ediliyor.

Arda Güler bu sezon Real Madrid ile çıktığı 21 karşılaşmada 766 dakika süre aldı. Bu maçlarda milli futbolcu 3 gol, 3 asist yaptı.

REAL MADRİD-MALLORCA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Real Madrid tarafından karşılaşmanın kamp kadrosu açıklandı. Kamp kadrosunda bulunan futbolcular ise şöyle:

Courtois, Lunin, Franz Gonzalez, Alaba, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Ridiger, Mendy, Asencio, Lorenzo, Diego, Aguado, Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos, Vini Jr., Mbappe, Rodrygo, Endrick, Brahim, Yanez.

Real Madrid-Mallorca maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Tchouameni, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vinicius; Mbappe

Mallorca: Greif; Mafeo, Valjent, Copete, Mojica; Asano, Morlanes, Mascarell, Darder; Larin, Muriqi

REAL MADRİD-MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya Süper Kupa yarı finali kapsamında oynanacak olan Real Madrid-Mallorca karşılaşması 9 Ocak Perşembe günü saat 22.00'da başlayacak.

Kkarşılaşmayı kazanan takım finale yükselecek ve Barcelona-Athletic Bilbao maçının galibi ile eşleşecek.

REAL MADRİD-MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde yer alan Kral Abdullah Şehir Stadı'nda oynanacak olan Real Madrid-Mallorca karşılaşması Tivibu Spor 1 ekranlarından yayınlanacak.