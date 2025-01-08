Real Madrid-Mallorca maçında Arda Güler ilk 11'de oynayabilir! İspanya Süper Kupa yarı final maçına saatler kaldı
İspanya Süper Kupa yarı finalinde Real Madrid-Mallorca ile karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'da oynanacak olan karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Milli futbolcu Arda Güler'in Real Madrid-Mallorca maçında ilk 11'de oynayıp oynamayacağı merak edildi. Milli futbolcunun karşılaşmada yedeklerden oyuna alınması bekleniyor.
Geçtiğimiz günlerde İspanya Kral Kupası son 32 turu kapsamında Real Madrid, Dep Minera ile karşı karşıya geldi.
Eflatun-beyazlılarda süre alma problemi yaşayan Arda Güler, karşılaşmada 2 gol attı.
Gösterdiği üst düzey performansın ardından Arda Güler'in İspanya süper Kupa yarı finalleri kapsamında oynanacak olan Real Madrid-Mallorca maçında oynayıp oynamayacağı gündem oldu.
ARDA GÜLER REAL MADRİD-MALLORCA MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Arda Güler'in Dep Minera karşılaşmasında gösterdiği performansın ardından Real Madrid'de daha fazla süre bulması bekleniyor.
İspanya Süper Kupa yarı finali kapsamında oynanacak olan Mallorca karşılaşmasında, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin milli futbolcuyu yedeklerden oyuna alacağı tahmin ediliyor.
Arda Güler bu sezon Real Madrid ile çıktığı 21 karşılaşmada 766 dakika süre aldı. Bu maçlarda milli futbolcu 3 gol, 3 asist yaptı.
REAL MADRİD-MALLORCA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11
Real Madrid tarafından karşılaşmanın kamp kadrosu açıklandı. Kamp kadrosunda bulunan futbolcular ise şöyle:
Courtois, Lunin, Franz Gonzalez, Alaba, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Ridiger, Mendy, Asencio, Lorenzo, Diego, Aguado, Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos, Vini Jr., Mbappe, Rodrygo, Endrick, Brahim, Yanez.
Real Madrid-Mallorca maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:
Real Madrid: Courtois; Vazquez, Tchouameni, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vinicius; Mbappe
Mallorca: Greif; Mafeo, Valjent, Copete, Mojica; Asano, Morlanes, Mascarell, Darder; Larin, Muriqi
REAL MADRİD-MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İspanya Süper Kupa yarı finali kapsamında oynanacak olan Real Madrid-Mallorca karşılaşması 9 Ocak Perşembe günü saat 22.00'da başlayacak.
Kkarşılaşmayı kazanan takım finale yükselecek ve Barcelona-Athletic Bilbao maçının galibi ile eşleşecek.
REAL MADRİD-MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?
Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde yer alan Kral Abdullah Şehir Stadı'nda oynanacak olan Real Madrid-Mallorca karşılaşması Tivibu Spor 1 ekranlarından yayınlanacak.