Arda Güler İspanya'da yine gönülleri fethetti! Tevazusu gündeme oturdu

07 Ocak 2025 08:54 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 08:59

İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid'in Deportiva Minera'yı deplasmanda 5-0 yendiği maçta 2 gol atan Arda Güler, gollerinden ziyade devre arasında yaptığı hareketle İspanya'da günün adamı oldu.

La Liga​ lideri Real Madrid​, İspanya Kral Kupası​'nda da flaş bir galibiyete imza attı. Başkent ekibi, ikinci lig tkemsilcisi Deportiva Minera'yı deplasmanda 5-0 yenerken maçın en etkili isimlerinin başında 2 gol atıp bir de asist yapan Arda Güler geldi. Ancak Arda maçtaki performansından maçın çok devre arasında yaptığı bir jestle İspanya'da günün adamı oldu.

"ARDA'NIN MUHTEŞEM JESTİ"

İlk devrenin sonunda Deportiva Minera oyuncusu Omar Perdomo, Arda Güler​'in yanına giderek ondan formasını istedi. Güler, formasını rakibine hediye ederken tevazu göstererek karşılığında Perdomo'nun formasını istemeyi ihmal etmedi. Perdomo Arda'nın formasını istemesine şaşırırken ikili arasındaki bu diyalog, İspanyol basınında "Arda Güler'in muhteşem jesti" başlıklarıyla yer buldu.

"HAYATIM BOYUNCA SAKLAYACAĞIM..."

Diğer yanrdan maç sonrası açıklamalarda bulunan Perdomo, "Arda'dan formasını istedim, o da verdi. Ancak ardından benim formamı istemesi beni şaşırttı. Bu, hayatım boyunca saklayacağım çok özel bir anı olacak" yorumunda bulundu.