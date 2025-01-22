Real Madrid-RB Salzburg maçı hangi kanalda, maç kadrosu? Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı gündem oldu

22 Ocak 2025 13:24 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 13:44

UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları kapsamında Real Madrid bugün kendi evinde RB Salzburg'u ağırlayacak. Maçın başlamasına saatler kala gözler milli futbolcu Arda Güler'e çevrildi. Arda Güler'in Real Madrid-RB Salzburg karşılaşmasında ilk 11'de oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i yedeklerden oyuna dahil etmesi bekleniyor.

Devler Ligi'nin 7. hafta maçları devam ediyor. Milli futbolcumuz Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid ile RB Salzburg bugün (22 Ocak 2025 Çarşamba) karşı karşıya gelecek.

Real Madrid-Salzburg karşılaşmasının başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

REAL MADRİD-SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak olan Real Madrid-Salzburg karşılaşması TRT 1 ekranlarından yayınlancak.

Karşılaşmayı futbolseverler şifresiz bir şekilde izleyebilecekler.

REAL MADRİD-SALZBURG NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Real Madrid-Salzburg maçı bugün saat 23.00'te başlayacak.

Karşılaşmada gözlemci olarak eski hakem Cüneyt Çakır görev alacak.

ARDA GÜLER REAL MADRİD-SALZBURG MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcu Arda Güler, geçtiğimiz günlerde La Liga kapsamında oynanan Real Madrid-Las Palmas maçında yedeklerden 76. dakikada oyuna dahil oldu.

Milli futbolcu sezonun ikinci yarısına göre daha fazla süre almaya başladı. Yükselen performansı sayesinde ilerleyen günlerde Arda Güler'in süresini giderek arttırması bekleniyor.

Real Madrid-Salzburg karşılaşmasında ise Arda Güler'in yedeklerden oyuna başlayacağı tahmin ediliyor. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarda eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin milli futbolcuyu oyuna alması bekleniyor.

Arda Güler 2024-2025 sezonunda Real Madrid ile 23 maçta 830 dakika süre aldı. Bu karşılaşmalarda milli futbolcu 3 gol, 5 asist yaptı.

REAL MADRİD-SALZBURG MAÇ KADROSU, İLK 11

Real Madrid'de karşılaşma öncesinde Eduardo Camavinga'nın sakatlığı bulunuyor. Ayrıca çapraz bağ yırtığı nedeniyle sezonu kapatan Daniel Carvajal ve Eder Militao'da forma giymeyecek.

Salzburg'da ise Maurits Kjaergaard, Karim Konate ve Samson Tijani sakatlıkları nedeniyle maçta oynamayacaklar.

Real Madrid-Salzburg karşılaşmasının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Mendy; Modric, Ceballos, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Vini Jr

Salzburg: Blaswich; Morgalla, Baidoo, Piatkowski, Terzic; Yeo, Capaldo, Bidstrup, Nene; Gloukh, Ratkov