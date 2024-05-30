Real Madrid Şampiyonlar Ligi finali kadrosu açıklandı, Arda Güler de kadroda yer alacak
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
30 May 2024 21:39 - Güncelleme : 30 May 2024 21:41
Real Madrid Şampiyonlar Ligi finali için kadrosunu duyurdu! Peki, final kadrosunda kimler var? Arda Güler finale hazır mı? İşte detaylar...
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile karşılaşacak kadrosunu açıkladı.
Final hazırlıklarını tamamlayan Madrid ekibi, Londra'ya hareket ederek heyecanla beklenen karşılaşma öncesi kadrosunu duyurdu.
Son haftalarda sergilediği performansla dikkat çeken genç yetenek Arda Güler de final kadrosuna dahil edildi.
İspanyol devi, Arda'nın da yer aldığı 25 kişilik kadrosuyla Londra'da zafere ulaşmayı hedefliyor.
Kaleciler: Courtois, Lunin, Kepa
Savunma: Fran, Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Lucas Vasquez, Fran Garcia, Rüdiger, Mendy
Orta Saha: Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Arda Güler, Mario Martin
Forvet: Vinicius, Rodrygo, Joselu, Brahim
Kaynak: TGRT Haber