Recai Kutan'ın cenaze programı Saadet Partisi tarafından açıklandı

07 Ekim 2024 14:56 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 15:20

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan 94 yaşında bugün hayatını kaybetti. Recai Kutan'ın vefat haberinin ardından cenaze töreninin ne zaman yapılacağı gündeme geldi. Recai Kutan'ın cenaze namazı yarın kılınacak.

Recai Kutan Saadet Partisi ve Fazilet Partisi'nin genel başkanlığını yaptı

Recai Kutan Saadet Partisi ve Fazilet Partisi'nin genel başkanlığını yaptı

Milli Görüş Hareketi'nin önde gelen isimlerinden olan Recai Kutan, 6 Ekim 2024 Pazartesi günü 94 yaşında hayatını kaybetti.

Saadet Partisi​ tarafından yapılan vefat açıklamasının ardından Recai Kutan'ın cenaze​ namazının nerede kılınacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

RECAİ KUTAN CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDEN KALDIRILACAK?

Saadet Partisi tarafından yapılan açıklamaya göre Recai Kutan'ın cenazesi yarın (8 Ekim 2024) öğle namazına müteakip Ankara​ Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Recai Kutan'ın için taziyelerin bugün Saadet Partisi Genel Merkezi'nde kabul edildiği belirtildi.

Saadet Partisi'nin X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz Merhum Büyüğümüz M. Recai Kutan’ın cenazesi YARIN (8 Ekim) öğle namazına müteakip Ankara Karşıyaka Ahmet Efendi Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığına defnedilecektir."