Resmi Gazete atamasıyla beraber Bolu Valisi Abdülaziz Aydın oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

19 Eylül 2024 09:33 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 09:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan 19 Eylül Resmi Gazete'de 16 ilde valilik değişimi duyuruldu. Bolu Valiliğine atanan Abdülaziz Aydın'ın nereli olduğu ve hangi illerde kaymakamlık yaptığı merak konusu oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi’ne dün gece yayımlandı. 19 Eylül 2024 gecesi paylaşılan kararlara göre Bolu Valisi değişti. Bolu Valisi Erkan Kılıç ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sonrasında Mülkiye Başmüfettişi oldu. ABDÜLAZİZ AYDIN KİMDİR, ASLEN NERELİ? 1978 yılında doğan isim ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Mardin'de tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Aydın, Adana'da avukatlık stajına müteakiben Kaymakamlık sınavında başarılı oldu. Kaymakamlık stajının ardından Eskişehir Sarıcakaya ilçesinde kaymakam olarak göreve başladı. Kahramanmaraş Nurhak, Hatay Belen’de Kaymakamlık yapmasının ardından Bingöl’e Vali Yardımcısı olarak atandı. 1 Eylül 2018’de Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı görevlendirilmişti. Resmi Gazete kararına göre ise Bolu Valisi oldu. İlgili Haberler Resmi Gazete atamalarına göre Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Valisi Resmi Gazete kararlarına göre Uşak Valisi, Naci Aktaş oldu Bursa Gemlik Kaymakamı Uğur Turan, Kırklareli Valiliğine atandı