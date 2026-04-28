Aktüel
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Reynaers Aluminium sürdürülebilir mimari çözümlerle geleceği şekillendiriyor

Pencere, kapı ve cephe sistemlerinde dünyanın önde gelen alüminyum çözüm sağlayıcılarından biri olan Reynaers Aluminium, sürdürülebilirlik ve küresel büyüme hedeflerini yeni bir boyuta taşıyor.

KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 14:21
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 14:21

Yarım asrı aşkın tecrübesini “Reynaers Act” stratejisiyle birleştiren şirket, karbon ayak izini azaltma ve döngüsel ekonomi vizyonunu Türkiye pazarındaki güçlü varlığıyla pekiştiriyor.

60 Yıllık Miras: Yenilikçilik ve Ortaklık

1965 yılında bir aile şirketi olarak temelleri atılan Reynaers Aluminium, bugün dünya genelinde mimarların ve projelerin en güvenilir çözüm ortağı haline gelmiş durumda. Geçmişin mirasını modern teknolojiyle birleştiren marka, estetik ve fonksiyonelliği yüksek binalar için enerji tasarruflu çözümler sunmaya devam ediyor.

Sürdürülebilirlik Stratejisi

"Reynaers Act" Reynaers Aluminium, sürdürülebilirliği bir tercih değil, operasyonel bir zorunluluk olarak görüyor. Şirketin çevre politikası olan "Reynaers Act" kapsamında, ürünlerin yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri minimize ediliyor.

: Isı yalıtımı en üst düzeye çıkarılmış sistemler sayesinde binaların enerji tüketimi azaltılarak, pasif ev standartlarına uygun çözümler üretiliyor.

• Döngüsellik: Alüminyumun sonsuz kez geri dönüştürülebilme özelliğinden yararlanan şirket, düşük karbonlu alüminyum kullanımı ve geri dönüşüm süreçleriyle ham madde kullanımında çevre dostu bir yaklaşım sergiliyor.

• Sertifikasyon: Reynaers ürünleri, LEED, BREEAM ve Cradle to Cradle (C2C) gibi uluslararası yeşil bina sertifikasyon süreçlerinde projelere kritik puanlar kazandırıyor.

Türkiye’de Yatırım ve Bölgesel Güç

Türkiye, Reynaers Aluminium’un küresel stratejisinde stratejik bir merkez olma özelliğini koruyor. Geçtiğimiz dönemde gündeme gelen Türkiye’de üretim ve lojistik yatırımı planları, markanın yerel pazardaki büyüme kararlılığını simgeliyor. Bölgedeki inşaat sektörünün dinamizmi ve sürdürülebilir mimariye olan artan ilgi, Reynaers’ın yenilikçi ürün gamını Türkiye üzerinden daha geniş coğrafyalara ulaştırma vizyonunu destekliyor.

Reynaers Aluminium, Türkiye’yi yalnızca bir pazar değil, aynı zamanda bölgesel bir merkez olarak konumlandırıyor. Özellikle Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere çevre coğrafyalarda artan proje sayısı ve iş birlikleri, markanın ihracat gücünü her geçen gün artırıyor. Türkiye operasyonu üzerinden yönetilen bu büyüme, Reynaers’ın global vizyonunu yerel uzmanlıkla birleştirerek geniş bir coğrafyada sürdürülebilir ve yüksek kaliteli projelere katkı sağlamasına olanak tanıyor.

“Daha Yaşanabilir Bir Dünya İçin Birlikte İnşa Ediyoruz”

Reynaers Aluminium Türkiye Genel Müdürü Zafer Güldoğan, güncel stratejilerine dair yaptığı değerlendirmede: “Mimari çözümlerimizde odak noktamız her zaman daha az enerji tüketen ve daha uzun ömürlü yapılar inşa etmek. Sürdürülebilirliği bir trend değil, kurumsal bir kimlik olarak görüyoruz. Türkiye’deki varlığımızı güçlendirirken, iş ortaklarımızla birlikte ekolojik dengeyi gözeten estetik ve fonksiyonel projelere imza atmaya devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Reynaers Aluminium, gelişmiş test ve inovasyon merkezleriyle mimarların, cephe danışmanlarının ve yatırımcıların en karmaşık projelerdeki en güvenilir çözüm ortağı olma vizyonunu sürdürüyor.

Reynaers Aluminium, küresel bilgi birikimini Türkiye’deki güçlü organizasyonu ile birleştirerek; inovasyon, ve mühendislik mükemmeliyeti odağında büyümeye devam ediyor. Şirket, hem yerel pazarda hem de uluslararası arenada mimarların, cephe danışmanlarının ve yatırımcıların en karmaşık projelerdeki en güvenilir çözüm ortağı olma vizyonunu sürdürüyor.

