Rezene çayı nasıl yapılır, içilir? Rezene çayının faydaları ve tarifi

02 Şubat 2025 17:02 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 17:08

Kış aylarında çok sık tükettiğimiz rezene çayının birçok faydası bulunuyor. Kısa sürede kolayca hazırlanabilen rezene çayı sindirim sorunları yaşandığında çok sık tercih edilir. İçerdiği maddelerden dolayı birçok sağlık sorununda iyileşmeye yardımcı olur. 10 dakika içerisinde kolayca hazırlanabilen rezene çayının tarifi de oldukça anlaşılır.

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Sindirim sorunlarına karşı en çok tercih edilen rezene çayının yapılışı ve tarifi kısa süre alıyor. Gün içerisinde tüketebileceğimiz çay sayesinde sindirim sorunları çözülür ve bağışıklık kazanılır. Mide sorunu yaşayanların sık tercih ettiği rezene çayının nasıl yapıldığı da oldukça basittir. Mide ekşimesi, gaz sıkışması ve şişkinlik için tercih edilen çay hızlıca hazırlanır.

REZENE ÇAYI NASIL YAPILIR?

Yaşanan mide sorunlarında oldukça sık tercih edilen rezene çayını yapmak için rezene tohumu ve suya ihtiyacınız olacaktır. Kolay yapılışı ile kısa sürede elde edebileceğiniz içecek mide kramplarında yardımcı olacaktır. Çayı hazırlamak için rezene tohumlarını biraz ezmelisiniz. Tohumların ezilmesiyle beraber aroması ve maddeleri ortaya çıkar. Bu da daha fazla etki almaya yardımcı olur.

Ezme işleminin tamamlanmasının ardından su kaynatmalısınız. İçeceğiniz kadar miktarda su kaynattıktan sonra tohumları ekleyiniz. Yaklaşık 10 dakika demlenmesinin ardından tüketime hazır olacak. Tohumları süzgeç yardımı ile süzmenizin ardından rezene çayınızı tüketebilirsiniz. Tadının acı olması halinde bal eklemek ise sizin tercihinize kalmıştır.

REZENE ÇAYI TARİFİ VE YAPILIŞI

Sindirim sorunu, soğuk algınlığı ve mide problemlerinde tüketilmesi önerilen rezene çayını yapmak için 1 çay kaşığı rezene tohumu ve su yeterli olacaktır.

İlk olarak tohumları ezmelisiniz. Tohumların içerisinde olan yağların salınmasına yardımcı olan bu aşama sonrasında cezvede su kaynatmaya başlayınız. İçeceğiniz miktarda eklenen su kaynadıktan sonra rezene tohumlarını su dolu olan bardağa ekleyiniz. 8-10 dakika demlenmesinin ardından çayınızın aroması ve rengi gelecektir. Karışımda tohumları süzdükten sonra dilerseniz tatlandırmak için limon ve bal ekleyebilirsiniz.

10 dakikalık yapım aşaması sonrasında çayınız hazır olacaktır.

REZENE ÇAYI FAYDALARI VE ZARARLARI

Gün içinde sıklıkla tüketilen Rezene çayı, sindirim sistemi için en önemli bileşenleri içerir. Yaşanan mide ekşimesi, gaz sıkışması ve sindirim sorunlarında rezene çayı içerek rahatsızlığınızı azaltabilirsiniz. Akşam yemeği sonrasında bir bardak içilen çay midede şişkinliği azaltır. Antioksidan içermesinden dolayı hücre yenilenmesine yardımcı olur.

Solunum yollarında yaşanan sorunlarda rezene çayı tüketilebilir. Üst solunum yolu ve grip gibi hastalıklarda bir fincan rezene çayı tüketmek öneriliyor. Hastalıkla beraber yaşanan öksürüğün azalmasına da yardımcı olur.

Kadınların yaşadığı regl ağrısını hafifletici özelliği de bulunuyor. Anne sütünü artırdığı da söylenirken bu, kişiden kişiye değişmektedir. Bu sebeple doktor kontrolü ile tüketim sağlayabilirsiniz.

Antiinflamatuar özellikleri olmasından dolayı cilt problemlerinde yardımcı olur. Cilt sorunu yaşayanlar akne sorunlarından kurtulmak için tercih edebilir. Faydaları arasında bağırsak hareketliliği artırması, gaz sancılarını azaltması, mide ekşimesi, yüksek tansiyonu düşürmek ve adet sancılarını azaltmak yer alıyor.

REZENE ÇAYI SÜT YAPAR MI?

Rezene çayının östrojen hormonunu artırdığı bilinirken emziren annelerin de tercih ettiği içeceklerden bir tanesidir. Bilimsel olarak süt artırdığı veya azalttığı kanıtlanamazken emziren anneler sık sık tüketiyor. Rezene çayını fazla tüketim emziren anneler de dahil herkes için yarar değil zarardır. Yeterli miktarda tüketilmesi halinde kişiye iyi gelmektedir.