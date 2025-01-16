Roberto Mancini Beşiktaş'a mı geliyor? Görüşme iddiaları sürüyor

16 Ocak 2025 10:56 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 10:59

Mancini ile Beşiktaş'ın adı anılmaya devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de transfer dönemi devam ederken Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı sürüyor. Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Mancini, Beşiktaş'a gelecek iddiaları futbol dünyasında konuşuluyor.

Süper Lig​'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Bir dönem Galatasaray​'ı çalıştıran Mancini'nin adı Beşiktaş​ ile anılırken temas kurulduğu da iddia edildi.

MANCİNİ BEŞİKTAŞ'A MI GELİYOR?

Bir zamanlarda Süper Lig ekibi Galatasaray'ı yöneten Roberto Mancini'nin Beşiktaş ile görüştüğü iddia ediliyor. Suudi Arabistan Milli Takımı’nı çalıştırmasının ardından takım arayışına geçen Mancini'nin Beşiktaş'a olumlu baktığı da söyleniyor. Teknik ismin görüşmelere olumlu cevap verdiği iddia edilirken görüşmelerin ilerleyeceği de belirtildi. Şu an için kulüpten de Mancini'den de resmi bir açıklama gelmedi.

Fanatik gazetesinin haberine göre, Sergen Yalçın ile yapılan görüşme olumlu gitmedi ve yabancı bir isim arayışına geçildi. Serdal Adalı'nın istediği ismin Roberto Mancini olduğu iddia edildi.

ROBERTO MANCİNİ EN SON HANGİ TAKIMI ÇALIŞTIRDI?

2013-2014 sezonunda sarı kırmızılı ekibi çalıştıran Mancini, İtalya Milli Takımı’nın teknik direktörlük görevini de üstlenmişti. Suudi Arabistan Milli Takımı’ndan 2024 Ekim ayında ayrıldı.

ROBERTO MANCİNİ BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

Futbol dünyanın gündeminde bu ara Mancini ile Beşiktaş anılıyor. Görüşmelerin olduğu da olumlu geçtiği söylenirken iki taraftan da herhangi bir açıklama gelmedi. Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı devam ediyor.

MANCİNİ GALATASARAY KARİYERİ

2013 senesinde Fatih Terim ile yolların ayrılması üzerine Mancini ile anlaşıldı. 30 Eylül 2013 tarihinde 3 senelik sözleşme imzalayan isim, Juventus ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında takımın başına geçti ve maç 2-2 bitti.

Ligde oynanan ilk maç Akhisar Belediyespor'a karşı olurken mağlup olundu. Wesley Sneijder'in golüyle Juventus'u yenerek üst tura yükselen Galatasaray'ın başında Mancini vardı. Türkiye Kupası'nda Eskişehirspor'u mağlup ederek şampiyon oldu.

11 Haziran 2014 tarihinde ise yollarını ayırdı.