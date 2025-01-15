Sivasspor'dan Rey Manaj açıklaması! Beşiktaş'a gidecek mi?

15 Ocak 2025 13:50 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 14:11

Süper Lig ve Avrupa'da kötü gidişatı durdurmak isteyen Beşiktaş, forvet transferi yapmak istiyor. Beşiktaş'ın Süper Lig'de performasıyla dikkatleri üzerine çeken Rey Manaj ile ilgilendiği iddia edildi. Sivasspor'dan Rey Manaj transferine ilişkin açıklama geldi.

Serdal Adalı yönetiminde transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Immobile’nin gitme ihtimalini de göz önünde bulundurarak forvet bölgesine takviye yapmak istiyor. Kara kartal Süper Lig’de performansıyla dikkat çeken Rey Manaj’ı gündeme almıştı.

Beşiktaş’ın Rey Manaj ilgisine Sivasspor’dan cevap geldi. Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Trabzonspor maçı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

RESMİ BİR TEKLİF GELMEDİ

Adı Beşiktaş ile anılan Rey Manaj ile ilgili yöneltilen soruyu da Erdoğan, şöyle cevapladı:

''Rey Manaj daha önce de söylediğim gibi ligimizin en iyi santrforlarından bir tanesi. İlgi olması, devre arasında özellikle farklı kulüplerle isminin geçmesi gayet normal ama bizimle de sözleşme uzattı. Şu an bizimle devam edecek gibi hareket ediyoruz. Resmi bir teklif de geldi mi, açıkçası bugüne kadar duymadım. O süreci de takip ediyoruz.''