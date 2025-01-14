Beşiktaş'ın iki bomba ismi ortaya çıktı! Roger Schmidt olmazsa B planı hazır

14 Ocak 2025 09:21 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 09:40

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta rota Alman ekolü... Siyah-beyazlı ekip için Alman Teknik Direktör Roger Schmidt ismi güçlü bir şekilde geçerken diğer alternatif ise Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca oldu. İşte detaylar...

Süper Lig ve Avrupa’da kötü gidişatı durdurmak isteyen Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için birçok ismi gündemine aldı. Serdal Adalı yönetiminin kadroyu güçlendirmek için 3 transfer​ yapacağı teknik direktörlük için Alman ekolünden bir isim getirmeyi hedeflediği iddia edildi.

ROGER SCHMİDT GÜNDEMDE

Fotomaç'ın haberine göre, bu adaylardan öne çıkan isim Alman Teknik Direktör Roger Schmidt olurken alternatif ise Portekizli teknik adam Paulo Fonseca olduğu öne sürüldü. Özellikle genç oyunculara yatırım yaparak daha uzun vadeli başarılar elde etmek isteyen siyah-beyazlılar, Schmidt'e öncelik veriyor.

YÜKSEK PRES VE HIZLI GEÇİŞ OYUNUYLA TANINIYOR

57 yaşındaki teknik adam, 4-2-3-1 sistemini genelde kullanırken Salzburg ile Avusturya'da ve Benfica ile de iki sezon önce Portekiz'de şampiyonluğa ulaştı. Schmidt, özellikle PSV Eindhoven'daki başarılı döneminde hücum futbolu ve yüksek pres ile dikkat çekti. Onun yönetimindeki takımlar, genellikle oyun disiplini, dinamik futbol ve hızlı geçiş oyunuyla tanınıyor.

Kara Kartal'ın görüşme halindeki bir diğer isim ise Paulo Fonseca… Portekizli teknik direktör daha önce; Milan, Roma, Lille, Braga, Porto, Shakhtar Donetsk takımlarını çalıştırmıştı.