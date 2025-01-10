Serdal Adalı aradıkları teknik direktörün tanımını yaptı: Beşiktaş camiasının önemini, değerini bilecek!

10 Ocak 2025 18:45 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 18:51

Geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın ile görüşen ana anlaşamayan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni teknik direktörün tanımını yaptı. "Artık Beşiktaş'ın hata yapıp teknik direktör seçecek ya da transfer yapacak milimetrik hata payı bile yok" diyen Adalı, geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmeye dair de gazetecilere demeç verdi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yeni teknik direktör arayışlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Adalı, sürecin aceleye getirilmeden, dikkatli bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, Beşiktaş'ın bir milim bile hata yapma lüksünün olmadığını vurguladı.

Adalı, mevcut teknik direktörlerinin görevine devam ettiğini ifade ederek, "Tüm seçim süreci boyunca verdiğim tek söz, hiçbir işi aceleye getirmeden, gerek teknik direktör gerekse transfer konusunda hata yapmadan ilerlemekti. Beşiktaş camiasının değerini bilen, ona hizmet edecek bir teknik direktör arayışımız var" dedi.

Adalı'nın açıklaması şu şekilde:

"Şu anda bir teknik direktörümüz var, çalışmalarına da devam ediyor. Tüm seçim boyunca da tek verdiğim söz hiçbir işi aceleye getirmeden gerek teknik direktör konusunda gerek transferlerle ilgili konuda hata yapmadan bir süreç geçirmemiz lazım. Artık Beşiktaş'ın hata yapıp teknik direktör seçecek ya da transfer yapacak milimetrik hata payı bile yok. Onun için üstünde çok ince ve detaylı çalışarak Beşiktaş camiasının önemini, değerini bilecek, camiaya hizmet edebilecek hoca arayışımız var.

SERGEN YALÇIN AÇIKLAMASI!

Geçtiğimiz hafta Sergen hocayla görüştük. Buradan de kendisine geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Yabancı hoca alternatiflerimiz vardı, onlarla görüştük, görüşmeye de devam ediyoruz. Sosyal medya baskısıyla, taraftar baskısıyla bir şey yapmayacağız. Camiamız da bunu bilerek bu görevi bize verdi. Teknik direktör konusu bittiği dakika zaten sizlerle paylaşacağım. Bir hata ciddi mali tablolara sebebiyet veriyor. Yanlış hoca tercihlerinden dolayı Beşiktaş'ın geçtiğimiz 10-15 sene içinde 20 milyon Euro'ya yakın tazminat ödemişliği var. Bu hataları yapmamak istiyoruz. Teknik direktör konusunda çok fazla isim çıkıyor, telefon konuşmaları, görüntülü konuşmalar yaptık. Ben yüz yüze görüşmeden böyle bir karar vermem. Yüz yüze görüşüp, karar verdiğimiz dakikada zaten hepinizin haberi olacak"

BEŞİKTAŞ'IN SCOUT ŞEFİ KİM OLACAK?

Son olarak scout şefi göreviyle ilgili açıklamalar yapan Adalı, "Scout şefi geçtiğimiz hafta İstanbul'a geldi. 1-2 gün de kaldı. Onunla ilgili konuda da şu anda görev yaptığı kulüple ilgili sözleşmesinde sıkıntı yaşadı. O da sözleşmesi ile ilgili konuyu çözdüğü anda onu da açıklayacağız" şeklinde sözlerini tamamladı.