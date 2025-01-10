Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Montella için TFF'ye gitti! İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan flaş karar

10 Ocak 2025 10:33 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 10:33

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör arayışına devam ediyor. Başkan Adalı göreve geldikten sonra ilk olarak Sergen Yalçın ile görüşmüş daha sonra da İsmail Kartal'la görüşeceği iddia edilmişti. Beşiktaş Başkanı son olarak A Milli Futbol Takımımızı yöneten İtalyan teknik adam Vincenzo Montella için Türkiye Futbol Federasyonu'na bir ziyarette bulunarak Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Beşiktaş camiası; Teknik direktör kim olacak? sorusunun cevabını merakla bekliyor.

Beşiktaş rüya gibi başladığı 2024/2025 sezonunda gün geçtikçe kan kaybetti. Sezona, Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yenerek başlayan siyah beyazlı ekip daha sonra ligde de üst üste galibiyetler aldı. Ancak sezonun ilerleyen maçlarında işler hiçte istedikleri gibi gitmedi. Üst üste alınan mağlubiyetler, yönetim krizi ve teknik direktör değişimi gibi sorunlarla mücadele eden Beşiktaş camiası, olağanüstü genel kurula giderek yeni başkanını seçti. Hasan Arat'tan boşalan başkanlık koltuğuna Serdal Adalı seçildi.

Başkan Serdal Adalı, takımın başına geçecek teknik direktör arayışına devam ediyor.

Göreve başlar başlamaz Sergen Yalçın ile bir araya gelen Adalı, görüşmenin olumsuz sonuçlanmasından dolayı rotasını değiştirdi. Geçtiğimiz günlerde İsmail Kartal ile görüşüleceğine dair iddialar da ortaya atıldı.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NDAN BEŞİKTAŞ'A RET!

Yerli teknik adamlardan umduğunu bulamayan Beşiktaş, yabancı isimlerle görüşmeye başladı.

İlk olarak Vincenzo Montella ile görüşmek için TFF'ye giden Başkan Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na; 'Montella'nın iki takım çalıştırma fikrine ne dersiniz? diye sordu. Beşiktaş Başkanı Adalı'nın bu talebine İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ret geldi.

SADECE MİLLİ TAKIMA ODAKLI!

"Milli Takım'ın kritik ve önemli maçları var. Hocanın odaklanması gereken yer de burası.

İki takımı çalıştırmak gibi bir duruma sıcak bakamayız" ifadelerini kullandı. İtalyan teknik adamın da sadece Ay- Yıldızlı ekibin gelecek maçlarına odaklandığı kaydedildi.

Böylece siyah-beyazlılar Montella defterini henüz yeni aralamışken kapatmak zorunda kaldı.