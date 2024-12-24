TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği üyeleri ile toplantı yapacak!

24 Aralık 2024 21:58 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 22:15

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği üyeleri ile bir araya gelecek.