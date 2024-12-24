Gençlerbirliği'nde Recep Karatepe ile yollar ayrıldı!

24 Aralık 2024 21:17 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 21:24

Trendyol 1. Lig takımı Gençlerbirliği, teknik direktör Recep Karatepe ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Ankara​ ekibinin yaptığı açıklamada, "Gençlerbirliği'mizde teknik direktörlük görevini yürüten Recep Karatepe ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik direktör Recep Karatepe ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Başkent takımıyla sezon başında sözleşme imzalayan Karatepe, takımın başında 17 lig, 2 de kupa maçına çıktı. Recep Karatepe yönetimindeki kırmızı-siyahlı ekip, Adanaspor​ ile oynadığı son lig maçında ve Kasımpaşa'nın genç kadrosuyla mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasından sahadan mağlup ayrılmıştı.