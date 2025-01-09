Galatasaray yeni transferiyle yollarını ayırdı
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Ntv Spor
09 Ocak 2025 17:31 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 17:33
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, sezon başında transfer edilen ABD'li oyun kurucu David Efianayi'nin sözleşmesini feshetti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Sarı kırmızılılar, ABD'li oyuncu David Efianayi ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında kadroya dahil edilen 29 yaşındaki oyun kurucu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.
PERFORMANSI BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
David Efianayi, bu sezon Galatasaray formasıyla Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 8 maçta 3,1 sayı ortalamasıyla oynadı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 müsabakada 4,5 sayı ortalaması yakalayan Efianayi, ayrıca 1,8 ribaunt ve 1,3 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: Ntv Spor