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Galatasaray yeni transferiyle yollarını ayırdı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Ntv Spor
09 Ocak 2025 17:31 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 17:33
Galatasaray yeni transferiyle yollarını ayırdı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, sezon başında transfer edilen ABD'li oyun kurucu David Efianayi'nin sözleşmesini feshetti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Galatasaray​ Erkek Basketbol Takımı'nda dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Sarı kırmızılılar, ABD​'li oyuncu​ David Efianayi ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında kadroya dahil edilen 29 yaşındaki oyun kurucu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Galatasaray yeni transferiyle yollarını ayırdı - 1. Resim

PERFORMANSI BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

David Efianayi, bu sezon Galatasaray formasıyla Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 8 maçta 3,1 sayı ortalamasıyla oynadı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 müsabakada 4,5 sayı ortalaması yakalayan Efianayi, ayrıca 1,8 ribaunt ve 1,3 asistlik performans sergiledi.

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Kaynak: Ntv Spor
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