Galatasaray evinde Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı!

08 Ocak 2025 21:54 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 22:32

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı ile gol bulurken konuk takımın golleri Deniz Türüç ve Piatek'den geldi. Başakşehir karşılaşmanın son 5 dakikasını 10 kişi oynarken Galatasaray'da 90+7. dakikada Batshuayi penaltı vuruşunu filelere gönderemedi.