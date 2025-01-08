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Galatasaray evinde Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ocak 2025 21:54 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 22:32
Galatasaray evinde Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı ile gol bulurken konuk takımın golleri Deniz Türüç ve Piatek'den geldi. Başakşehir karşılaşmanın son 5 dakikasını 10 kişi oynarken Galatasaray'da 90+7. dakikada Batshuayi penaltı vuruşunu filelere gönderemedi.

Süper Lig lideri Galatasaray​, Ziraat Türkiye Kupası​ C Grubu'ndaki ilk maçında Başakşehir​'i konuk etti.

RAMS Park'ta oynanan maçın ilk yarısında konuk takım Başakşehir, Deniz Türüç'ün attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda ise 51. dakikada Davinson Sanchez skoru eşitlese de Başakşehir adına Piatek skoru 2-1'e yükseltti.

Galatasaray 74. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile tekrar skorda eşitliği sağladı.

90+7. dakikada Batshuayi kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Başakşehir'de 85. dakikada Onur Ergün kırmızı kart​ görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray Türkiye Kupası mesaisinde! - 1. Resim

Galatasaray 2-2 Başakşehir

35' ⚽Deniz Türüç

51' ⚽Davidson Sanchez

53' ⚽Piatek

74' ⚽Abdülkerim Bardakcı

85' 🔴Onur Ergün (kırmızı kart)

Galatasaray Türkiye Kupası mesaisinde! - 2. Resim

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Elias Jelert, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Efe Akman, Roland Sallai, Yusuf Demir, Michy Batshuayi

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Lucas Lima, Jerome Opoku, Ousseynou Ba, Hamza Güreler, Berat Özdemir, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Deniz Türüç, Krzysztof Piatek, Joao Figueiredo

Galatasaray Türkiye Kupası mesaisinde! - 1. Resim

NELSSON KART CEZALISI

Sarı-kırmızılı ekipte Victor Nelsson​, kart cezası sebebiyle maçın kadrosunda yer alamadı.

Sezon başında Beşiktaş ile oynanan TFF Süper Kupa maçında kırmızı kart gören Victor Nelsson, bugünkü karşılaşmada cezası sebebiyle kadroya yazılmadı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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