Galatasaray evinde Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı!
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı ile gol bulurken konuk takımın golleri Deniz Türüç ve Piatek'den geldi. Başakşehir karşılaşmanın son 5 dakikasını 10 kişi oynarken Galatasaray'da 90+7. dakikada Batshuayi penaltı vuruşunu filelere gönderemedi.
Süper Lig lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında Başakşehir'i konuk etti.
RAMS Park'ta oynanan maçın ilk yarısında konuk takım Başakşehir, Deniz Türüç'ün attığı golle 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda ise 51. dakikada Davinson Sanchez skoru eşitlese de Başakşehir adına Piatek skoru 2-1'e yükseltti.
Galatasaray 74. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile tekrar skorda eşitliği sağladı.
90+7. dakikada Batshuayi kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Başakşehir'de 85. dakikada Onur Ergün kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Galatasaray 2-2 Başakşehir
35' ⚽Deniz Türüç
51' ⚽Davidson Sanchez
53' ⚽Piatek
74' ⚽Abdülkerim Bardakcı
85' 🔴Onur Ergün (kırmızı kart)
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Elias Jelert, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Efe Akman, Roland Sallai, Yusuf Demir, Michy Batshuayi
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Lucas Lima, Jerome Opoku, Ousseynou Ba, Hamza Güreler, Berat Özdemir, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Deniz Türüç, Krzysztof Piatek, Joao Figueiredo
NELSSON KART CEZALISI
Sarı-kırmızılı ekipte Victor Nelsson, kart cezası sebebiyle maçın kadrosunda yer alamadı.
Sezon başında Beşiktaş ile oynanan TFF Süper Kupa maçında kırmızı kart gören Victor Nelsson, bugünkü karşılaşmada cezası sebebiyle kadroya yazılmadı.