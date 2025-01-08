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West Ham United’da Lopetegui ile yollar ayrıldı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ocak 2025 20:39 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 20:42
West Ham United’da Lopetegui ile yollar ayrıldı!

Premier Lig takımı West Ham United’da İspanyol teknik adam Julen Lopetegui dönemi sona erdi.

West Ham United​, teknik direktör Julen Lopetegui'nin sözleşmesinin fehedildiğini duyurdu.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "2024/25 sezonunun ilk yarısı kulübün hedefleri ile örtüşmemiş olup, kulüp bu nedenle hedefleri doğrultusunda hareket etmiştir". ifadelerine yer verildi.

West Ham yaptığı paylaşımda teknik direktör Julen Lopetegui ile yollarını ayırdığını açıkladı.

The Athletic'in haberine göre; Potter, West Ham United ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak ve cuma İngiltere Federasyon Kupası'nda oynanacak olan Aston Villa​ maçında takımın başında olacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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