Patrick Kluivert Endonezya Milli Takımının başına geçti!

08 Ocak 2025 19:22 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 19:32

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Akdeniz ekibi Adana Demirspor'u çalıştıran Hollandalı teknik adam Patrick Kluivert, Endonezya Milli Futbol Takımı'nın başına getirildi.

Endonezya​ Futbol Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, 2026 FIFA Dünya Kupası​'na katılmayı hedefleyen Endonezya ile Hollandalı teknik direktör, uzatma opsiyonlu olarak 2 yıllık sözleşme imzalandı.

48 yaşındaki futbol adamı, son olarak geçen sezon Süper Lig takımı Adana Demirspor'un başında tüm kulvarlarda 20 maçta görev almış ve 1,5 puan ortalaması yakalamıştı.

Yaklaşık 280 milyon nüfusuyla dünyanın en fazla nüfusa sahip 4. ülkesi olan Endonezya, 1945 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra hiçbir FIFA Dünya Kupası finaline katılmayı başaramadı.