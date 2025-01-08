Serdal Adalı TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti!

08 Ocak 2025 19:34 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 19:55

Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdar Adalı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Görüşmede, TFF’nin üst düzey yöneticilerinin de katılımıyla gündemdeki konular değerlendirildi. Ziyaret sonunda Başkan Hacıosmanoğlu, Adalı’ya üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Millî Takım forması hediye etti.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki makamında ziyaret etti. Toplantıda TFF yöneticileri de yer alırken, güncel futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulunuldu. TEBRİK VE ÖZEL HEDİYE TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da Beşiktaş'ın başkanlığına seçilen Serdal Adalı’yı tebrik etti. Ziyaretin sonunda Hacıosmanoğlu, Adalı’ya üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Millî Takım forması takdim etti. İlgili Haberler Galatasaray Başakşehir spikeri belli oldu Patrick Kluivert Endonezya Milli Takımının başına geçti!