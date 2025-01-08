Trabzonspor Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti!
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 1. hafta maçında Trabzonspor evinde Alanyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Ev sahibi takımın gollerini Visca, Banza ve Nwakaeme kaydetti.
Ziraat Kupası A Grubu 1. hafta maçında Trabzonspor evinde Alanyaspor'u konuk etti.
Papara Park'ta oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
İkinci yarıda ise ev sahibi Trabzonspor, 51. dakikada Visca ile öne geçerken 58. dakikada ise Banza ile farkı 2'ye çıkarmayı başardı.
69. dakikada ise Nwakaeme'nin kaydettiği golle skor 3-0'a geldi.
Karşılaşmada başka gol olmadı bordo-mavili takım 3 puanı 3 golle almayı başardı.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Batagov, Mendy, Malheiro, Arif, Umut Güneş, Lundstram, Ozan Tufan, Cham, Visca, Simon Banza.
Alanyaspor: Mert, Lima, Aliti, Serdar, Lopes, Fatih, Buluthan, Augusto, Balkovec, Makouta, Christian.