Trabzonspor Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti!

08 Ocak 2025 20:03 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 20:12

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 1. hafta maçında Trabzonspor evinde Alanyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Ev sahibi takımın gollerini Visca, Banza ve Nwakaeme kaydetti.

Ziraat Kupası A Grubu 1. hafta maçında Trabzonspor​ evinde Alanyaspor​'u konuk etti.

Papara Park'ta oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda ise ev sahibi Trabzonspor, 51. dakikada Visca​ ile öne geçerken 58. dakikada ise Banza ile farkı 2'ye çıkarmayı başardı.

69. dakikada ise Nwakaeme'nin kaydettiği golle skor 3-0'a geldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı bordo-mavili takım 3 puanı 3 golle almayı başardı.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Batagov, Mendy, Malheiro, Arif, Umut Güneş, Lundstram, Ozan Tufan, Cham, Visca, Simon Banza.

Alanyaspor: Mert, Lima, Aliti, Serdar, Lopes, Fatih, Buluthan, Augusto, Balkovec, Makouta, Christian.