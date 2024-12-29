Serdal Adalı kimdir? Beşiktaş’ın yeni başkanı seçildi

29 Aralık 2024 22:09 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 22:10

Beşiktaş olağanüstü genel kurulunda Sardal Adalı, resmi olmayan sonuçlara göre Hüseyin Yücel'i geride bırakarak yeni Beşiktaş Başkanı seçildi.

Beşiktaş başkanı kim oldu? Seçim sonuçları açıklanmaya başladı

Beşiktaş başkanı kim oldu? Seçim sonuçları açıklanmaya başladı

Beşiktaş’ın olağanüstü seçimli genel kurulunda oy sayımına devam edilirken ilk 20 sandığın tasnifinde sona gelindi.

Bu kapsamda resmi olmayan sonuçlara göre siyah-beyazlıların 37. Başkanı Serdal Adalı​ oldu.

SERDAL ADALI KAÇ OY ALDI?

İlk 20 sandıktan çıkan sonuçlara göre

Serdal Adalı: 6 bin 698

Hüseyin Yücel: 2 bin 820 oy aldı.

Beşiktaş​'ta başkan​ adayı Hüseyin Yücel, Serdal Adalı'yı tebrik ederek salondan ayrıldı.

Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı ise resmi olmayan sonuçların ardından şu ifadeleri kullandı:

"Camiama teşekkür ediyorum. Tarifi zor şeyler yaşıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum."

SERDAL ADALI KİMDİR?

Serdal Adalı, 1964 yılında Adana​'da doğdu.

California Üniversitesi'ndeki eğitimini yarıda bırakan Adalı, ailesinin desteğiyle Adalı Holding'i kurarak uluslararası alanda faaliyet göstermeye başladı.

Serdal Adalı, 2012-2015 ve 2018’de Türkiye Jokey Kulübü başkanlığı yaptı.

Ayrıca Beşiktaş Kulübü'nde asbaşkanlık ve futbol komitesinin başkanlığı görevini yürüttü.