Roblox açıldı mı 2025? Kullanıcılar ne zaman açılacağına dair açıklama bekliyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

30 Ocak 2025 09:44 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 09:56

Çocuklar için kullanıma uygun olmayan içeriklerin olduğu belirtilen Roblox, 7 Ağustos 2024 tarihinde erişime kapatılacak. Ağustos ayından beri erişim yasağı olan Roblox'un açılacağı tarih ise kullanıcıların gündeminde.

Geçtiğimiz yıl çok sık oynanan Roblox, 7 Ağustos itibarıyla erişime kapatıldı. Kapatılma sebebi çocuklara uygun içerikler olmaması olurken açılma tarihi de bekleniyor. ROBLOX AÇILDI MI 2025? 7 Ağustos tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararla beraber Roblox kapatılmıştı. Çocuklara uygun olmayan içerikler sebebiyle erişime kapatılan oyun açılmadı. Şu an için açılacağı tarihe dair bir duyuru bulunmazken erişme kapalı. ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 7 Ağustos'ta erişime kapatılan Roblox'un açılacağı tarih henüz duyurulmadı. Şu ana kadar açılmasına dair bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar açılacağı tarihi heyecanla beklerken tarih netleşmiş değil. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 7 Ağustos'ta çocuklara uygun olmayan içerikler sebebiyle erişime kapatmıştı. İlgili Haberler Bakan Uraloğlu'ndan Discord ve Roblox açıklaması: Erişim yasağının kalkması bir şarta bağlı! Roblox ne zaman açılacak? Her an açıklama gelebilir