Roblox ne zaman açılacak 23 Ekim? Oyunun yetkilileri açıklama yaptı

23 Ekim 2024 11:00 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 11:20

BTK tarafından Roblox'a 7 Ağustos 2024 tarihinde mahkeme kararı ile erişim engeli getirilmişti. Erişim engelinin ardından oyunun yetkilileri yeni bir açıklama yaptı ve ofis açmaya hazır olduklarını belirttiler. Oyun severler tarafından Roblox'un ne zaman açılacağı merak ediliyor.

Adana​ 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararın ardından birlikte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)Türkiye​'de Roblox​'a erişim engeli​ getirmişti.

7 Ağustos 2024 tarihinde getirilen erişim engelinin ardından Roblox yetkilileri konuyla ilgili açıklama yaparak karara itiraz ettiklerini ve gerekli yasal düzenlemeleri yapacaklarını açıklamıştı.

Bugün ise Roblox yetkililerinden yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamanın ardından Roblox ne zaman açılacak sorusu tekrardan gündeme geldi.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK 23 EKİM?

Roblox yetkilileri yeni açıklamada, oyuna erişimin tekrardan açılması durumunda Türkiye'de ofis açma planlarının hazır olduklarını ve özel bir ekip işe alacaklarını belirttiler.

Oyunun yetkilileri tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Platforma erişimin yeniden sağlanması durumunda Türkiye'de bir ofis açma ve yerel dilde hizmet verecek ek moderatörler de dahil olmak üzere, özel bir ekip işe alma planımız hazırdır. Roblox, Türkiye'deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı duymaktadır. Oyuncuların ve geliştiricilerin güvenliğini ön planda tutarak, platforma erişimi yeniden sağlamak amacıyla yerel yetkililerle ve yasal süreçlerle aktif olarak işbirliği içindeyiz."

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Roblox'un kapatılması ile ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc)