Roblox'tan Türkiye'de ofis kararı! Türk yasalarına saygılıyız

23 Ekim 2024 10:19 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 10:27

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) kararıyla Türkiye'de erişime engellenen video oyunu platformu Roblox, platforma erişimin yeniden sağlanması durumunda Türkiye'de ofis açacağını belirtti. Yapılan açıklamada, "Şirketimiz, Türkiye'deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı duymaktadır" ifadelerine yer verildi.

Roblox ne zaman açılacak 5 Ekim? BTK tarafından iki ay önce kapatılmıştı

Roblox ne zaman açılacak 5 Ekim? BTK tarafından iki ay önce kapatılmıştı

Roblox​'a geçtiğimiz Ağustos ayının ilk haftasında çocuk istismarı​ ve cinsel içerikli paylaşımlar nedeniyle BTK​'nın kararıyla Türkiye​'de erişim yasağı​ getirilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili, "Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür" açıklamasında bulunmuştu.

ROBLOX AÇILACAK MI?

Roblox'tan son yapılan açıklamada, erişimin yeniden açılması durumunda Türkiye'de bir ofis açacaklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Platforma erişimin yeniden sağlanması durumunda Türkiye'de bir ofis açma ve yerel dilde hizmet verecek ek moderatörler de dahil olmak üzere, özel bir ekip işe alma planımız hazırdır.

Roblox, Türkiye'deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı duymaktadır. Oyuncuların ve geliştiricilerin güvenliğini ön planda tutarak, platforma erişimi yeniden sağlamak amacıyla yerel yetkililerle ve yasal süreçlerle aktif olarak işbirliği içindeyiz." ifadeleri kullanıldı.